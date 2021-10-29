Эриксен может вернуться в Премьер-Лигу

Кристиан Эриксен Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен может вернуться в Премьер-Лигу после запрета играть в Серии А.

Минувшим летом во время матча за сборную Дании против Финляндии на Евро-2020 Эриксен перенес остановку сердца и лишь благодаря слаженным действиям партнеров по национальной команде и медиков остался жив.

После этого инцидента Кристиану был имплантирован кардиовертер-дефибриллятор, с которым, как предписано правилами в Италии, играть в футбол на профессиональном уровне запрещено.

Правила в Англии отличаются. Как подтвердила FA изданию The Telegraph, здесь каждый случай рассматривается индивидуально, что открывает дорогу к возвращению экс-игрока "Тоттенхэма".

Источник ожидает серьезного интереса к Кристиану со стороны английских клубов, если 29-летний датчанин докажет, что находится в хорошей физической форме и не утратил желание возобновить игровую карьеру.


Метки Интер, Премьер-Лига, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. aliluya-nn 29.10.2021 22:15 # aliluya-nn
    Завязывай играть ..в тренеры каких-нито юношеских команд пускай отправляется
    ..какой вообще клуб возьмет на себя ответственность за жизнь Эриксона?

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  2. liverpool888 29.10.2021 22:13 # liverpool888
    С его то проблемами лучше не играть вообще. Его уже раз предупредила вселенная.
    Ну а если уж прям очень хочется, то есть чемпионаты попроще. В Германии пришелся бы ко двору, а так чемпионаты Франции или Голландии самое то.
    Вернуться в родной Аякс и училить клуб, почему бы и нет?

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  3. dexter 29.10.2021 21:57 # dexter
    В Ньюкасл.

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  4. chelsiukpro 29.10.2021 21:44 # chelsiukpro
    Дебил ...накуй ему уже футбол..... отдыхай и наслаждайся у тв

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  5. pavlix76 29.10.2021 21:22 # pavlix76
    может не надо, лучше?

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