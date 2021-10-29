Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен может вернуться в Премьер-Лигу после запрета играть в Серии А.

Минувшим летом во время матча за сборную Дании против Финляндии на Евро-2020 Эриксен перенес остановку сердца и лишь благодаря слаженным действиям партнеров по национальной команде и медиков остался жив.



После этого инцидента Кристиану был имплантирован кардиовертер-дефибриллятор, с которым, как предписано правилами в Италии, играть в футбол на профессиональном уровне запрещено.



Правила в Англии отличаются. Как подтвердила FA изданию The Telegraph, здесь каждый случай рассматривается индивидуально, что открывает дорогу к возвращению экс-игрока "Тоттенхэма".



Источник ожидает серьезного интереса к Кристиану со стороны английских клубов, если 29-летний датчанин докажет, что находится в хорошей физической форме и не утратил желание возобновить игровую карьеру.