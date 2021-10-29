Эриксен может вернуться в Премьер-Лигу
Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен может вернуться в Премьер-Лигу после запрета играть в Серии А.
Минувшим летом во время матча за сборную Дании против Финляндии на Евро-2020 Эриксен перенес остановку сердца и лишь благодаря слаженным действиям партнеров по национальной команде и медиков остался жив.
После этого инцидента Кристиану был имплантирован кардиовертер-дефибриллятор, с которым, как предписано правилами в Италии, играть в футбол на профессиональном уровне запрещено.
Правила в Англии отличаются. Как подтвердила FA изданию The Telegraph, здесь каждый случай рассматривается индивидуально, что открывает дорогу к возвращению экс-игрока "Тоттенхэма".
Источник ожидает серьезного интереса к Кристиану со стороны английских клубов, если 29-летний датчанин докажет, что находится в хорошей физической форме и не утратил желание возобновить игровую карьеру.
29.10.2021 21:00
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Последние комментарии:
Завязывай играть ..в тренеры каких-нито юношеских команд пускай отправляется
..какой вообще клуб возьмет на себя ответственность за жизнь Эриксона?
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С его то проблемами лучше не играть вообще. Его уже раз предупредила вселенная.
Ну а если уж прям очень хочется, то есть чемпионаты попроще. В Германии пришелся бы ко двору, а так чемпионаты Франции или Голландии самое то.
Вернуться в родной Аякс и училить клуб, почему бы и нет?
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В Ньюкасл.
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Дебил ...накуй ему уже футбол..... отдыхай и наслаждайся у тв
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может не надо, лучше?
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