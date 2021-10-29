Роджерс отреагировал на слухи насчет "Юнайтед"

Наставник "Лестер" Брендан Роджерс успокоил спекуляции насчет своего перехода в "Манчестер Юнайтед".

Ранее в пятницу издание ESPN сообщило, что "Юнайтед" рассматривает именно Роджерса в качестве приоритетного кандидата на замену Оле Гуннару Сульшеру, если тот все-таки не выправит ситуацию с игрой и результатами.



Однако Брендан, ранее открещивавшийся от слухов насчет "Ньюкасла", сосредоточен лишь на своей работе с "лисами", которым в субботу играть против "Арсенала".



"Я даже не думал об этом. Уверен, наши болельщики, наверное, уже устало от этого. Когда ты представляешь "Лестер", всегда есть какие-то слухи".



"Я всегда сосредоточен на своей работе в "Лестере", на развитии этого футбольного клуба и на борьбе за трофеи. У руководства, персонала и игроков — у всех нас — одинаковое видение", — цитирует Роджерса Manchester Evening News.