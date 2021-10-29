Клопп требует от "Ливерпуля" обороняться лучше, чем против МЮ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его не устроила игра команды в обороне в победном матче против "Манчестер Юнайтед".

Несмотря на то, что в прошлый уикенд "Ливерпуль" отправил в ворота "Юнайтед" пять безответных голов, Клопп остался недоволен обилием опасных моментов у соперника.



Клопп вообще считает, что нет предела совершенству, и "красные" всегда должны искать возможность прибавить.



"Мы должны прибавить, и мы знаем это. В мире так заведено, что в случае победы 5:0 над "Юнайтед" все кажется идеальным. Ну, вот и нет".



"Юнайтед" имел чистые голевые моменты, которые мы позволили им создать. Нам нельзя полагаться на удачу или на Али (Алиссона). Мы должны обороняться лучше. Мы разговаривали об этом в перерыве, хотя и вели 4:0".



"Очень важно верить, что ты должен играть лучше, иначе ты оставляешь шанс сопернику. В первом тайме мы позволили им слишком много. Мы должны прибавить, в общем плане".



"Мы должны прибавить в плане надежности при оборонительной игре, когда соперник владеет мячом. Нам нужно найти решение, чтобы соперники не создавали моментов против нас. В этом мы на 100 процентов можем прибавить", — цитирует Клоппа Daily Mail.