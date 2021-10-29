Гвардиола не думает, что проведет еще 200 матчей с "Сити" в Премьер-Лиге

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не ожидает, что его период в клубе будет продлен еще на 200 матчей.

Домашний матч против "Кристал Пэлас" в субботу станет 200-м для Гвардиолы на тренерском мостике "Сити" в рамках Премьер-Лиги.



Хосеп тренирует "горожан" с 2016 года и только титул Премьер-Лиги за это время выиграл трижды, однако Хосеп не думает, что проведет на "Этихад" еще столько же.



"Нет, не думаю".



"Я ни о чем не жалею. Если подумать, чего мы достигли за это время, то я не могу просить о большем".



"Я более чем доволен тем, что мы пережили вместе, и надеюсь, в предстоящие годы мы продолжим в том же духе".



"Я здесь уже много лет. 200 матчей означают много лет. А много лет означают, что мы добивались кое-каких побед. У меня нет секретов. Нас судят по результатам. Не по тому, как мы хороши, а только по результатам. Мы достигли этого рубежа, потому что мы с игроками были успешны".



"Я здесь шесть сезонов, потому что у нас были хорошие результаты, иначе бы здесь сидел другой тренер. Ты должен побеждать, иначе тебя уволят", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.