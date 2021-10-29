Гвардиола не думает, что проведет еще 200 матчей с "Сити" в Премьер-Лиге

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не ожидает, что его период в клубе будет продлен еще на 200 матчей.

Домашний матч против "Кристал Пэлас" в субботу станет 200-м для Гвардиолы на тренерском мостике "Сити" в рамках Премьер-Лиги.

Хосеп тренирует "горожан" с 2016 года и только титул Премьер-Лиги за это время выиграл трижды, однако Хосеп не думает, что проведет на "Этихад" еще столько же.

"Нет, не думаю".

"Я ни о чем не жалею. Если подумать, чего мы достигли за это время, то я не могу просить о большем".

"Я более чем доволен тем, что мы пережили вместе, и надеюсь, в предстоящие годы мы продолжим в том же духе".

"Я здесь уже много лет. 200 матчей означают много лет. А много лет означают, что мы добивались кое-каких побед. У меня нет секретов. Нас судят по результатам. Не по тому, как мы хороши, а только по результатам. Мы достигли этого рубежа, потому что мы с игроками были успешны".

"Я здесь шесть сезонов, потому что у нас были хорошие результаты, иначе бы здесь сидел другой тренер. Ты должен побеждать, иначе тебя уволят", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2021 18:00

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  1. true-manc 29.10.2021 18:13 # true-manc
    КОРОЛЬ???

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  2. liverbro 29.10.2021 18:12 # liverbro
    Здесь будет королева страпонов сруманк!)

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  3. frisby 29.10.2021 18:04 # frisby
    Сдулась лысая сучка Луиша Фигу))) ща бестрофейный нольсити вновь вернётся на своё привычное 8 места. Абосранные карали КАЛа )))

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