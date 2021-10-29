Сульшер готов сражаться
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что готов сражаться за сохранение своей работы.
Последние дни Сульшер и его команда переваривали унизительное домашнее поражение 0:5 от "Ливерпуля".
Однако Оле Гуннар не опускает руки и надеется, что игроки поддержат его стремление исправить ситуацию с игрой и результатами.
"Будучи игроком здесь, я пережил ряд очень плохих моментов. У меня были неудачи и в качестве тренера. С момента, как я пришел сюда тренировать, мы преодолели минимум два или три кризиса, и я лишь могу сказать, что всегда буду стараться и сражаться".
"Конечно, это была тяжелая неделя. Нам нужно было осмыслить результат и игру против "Ливерпуля". То и другое было недостаточно хорошо, но футболисты должны уметь справляться с этим, поэтому мы и играем в футбол".
"Нужно думать о следующем матче, и когда ты выйдешь на следующий матч, постарайся решить проблемы, которые у тебя были раньше. Мы провели хорошую неделю на тренировочном поле", — цитирует Сульшера ESPN.
29.10.2021 16:00
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ВЕЛИЧАЙШИЙ!!!Когда нибудь глупые фаны муму начнут тебя ценить.
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молодец, Оле! все фанаты других клубов тебя поддерживают!
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