Артета не собирается в "Барселону"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета дал понять, что не оставит лондонский клуб ради вакансии в "Барселоне".

Потерпев свое четвертое поражение в шести последних матчах во всех соревнованиях, ранее на текущей неделе "Барселона" попрощалась с Рональдом Куманом.

Букмекеры называют Артету, который занимался в академии каталонского клуба, одним из фаворитов на замену Куману, однако Микель не горит желанием браться за перестройку лишившейся Лионеля Месси команды.

"Я крайне счастлив в "Арсенале", и для меня честь быть здесь. Я сосредоточен на своей работе здесь".

"За последние годы "Барселоны" столкнулась со многими вещами. Это непросто, когда от тебя уходит игрок вроде Лионеля Месси, исполнявший ключевую роль много лет. Это требует времени. Надеюсь, у них все сложится хорошо", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Барселона, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2021 15:00

Количество просмотров Просмотров: 660

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  1. abse 29.10.2021 15:56 # abse
    Шило на мыло

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  2. sexan 29.10.2021 15:48 # sexan
    Да там уже вроде как Хави определили.

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  3. manutd-20champ 29.10.2021 15:45 # manutd-20champ
    ха ха ха

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  4. liver-winner 29.10.2021 15:21 # liver-winner
    Артета: Если бы позвали, я все равно не пойду! Но почему не зовут?

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  5. murderface616 29.10.2021 15:20 # murderface616
    та кому это физрук из гейсенала сдался?

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  6. jirrort 29.10.2021 15:16 # jirrort
    Лул,да кому этот гелевый хуй вообще всрался ,кроме очкониров

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  7. tursa 29.10.2021 15:16 # tursa
    Брать одного физрука вместо другого?

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  8. loser 29.10.2021 15:01 # loser
    Барсе он тоже не всрался

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