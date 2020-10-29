Артета не собирается в "Барселону"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета дал понять, что не оставит лондонский клуб ради вакансии в "Барселоне".

Потерпев свое четвертое поражение в шести последних матчах во всех соревнованиях, ранее на текущей неделе "Барселона" попрощалась с Рональдом Куманом.



Букмекеры называют Артету, который занимался в академии каталонского клуба, одним из фаворитов на замену Куману, однако Микель не горит желанием браться за перестройку лишившейся Лионеля Месси команды.



"Я крайне счастлив в "Арсенале", и для меня честь быть здесь. Я сосредоточен на своей работе здесь".



"За последние годы "Барселоны" столкнулась со многими вещами. Это непросто, когда от тебя уходит игрок вроде Лионеля Месси, исполнявший ключевую роль много лет. Это требует времени. Надеюсь, у них все сложится хорошо", — цитирует Артету Sky Sports.