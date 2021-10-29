Поттер: "Салах — игрок не мирового уровня"

Наставник "Брайтона" Грэм Поттер прокомментировал форму нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха на старте нового сезона.

"Брайтон" станет следующим соперником для "Ливерпуля", который в прошлый уикенд сокрушил "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:5.



В преддверии субботнего выезда на "Энфилд" Поттер восхитился формой Салаха, но в то же время подчеркнул, что у "красных" есть и другие опасные игроки.



"Как нам остановить его? Это хороший вопрос. В данный момент он игрок не мирового уровня, он игрок уровня не-из-этого-мира!"



"Вдобавок он проявляет себя во всех больших матчах: против "Челси", "Манчестер Сити", "Атлетико", "Манчестер Юнайтед".



"Но, к сожалению для нас, он не единственный первоклассный игрок в "Ливерпуле". У них команда. Эти команды топ-уровня обладают великолепными индивидуальными игроками, которые также хороши как команда, и мы должны постараться совладать с этим", — цитирует Поттера The Independent.