Поттер: "Салах — игрок не мирового уровня"

Мохамед Салах Наставник "Брайтона" Грэм Поттер прокомментировал форму нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха на старте нового сезона.

"Брайтон" станет следующим соперником для "Ливерпуля", который в прошлый уикенд сокрушил "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:5.

В преддверии субботнего выезда на "Энфилд" Поттер восхитился формой Салаха, но в то же время подчеркнул, что у "красных" есть и другие опасные игроки.

"Как нам остановить его? Это хороший вопрос. В данный момент он игрок не мирового уровня, он игрок уровня не-из-этого-мира!"

"Вдобавок он проявляет себя во всех больших матчах: против "Челси", "Манчестер Сити", "Атлетико", "Манчестер Юнайтед".

"Но, к сожалению для нас, он не единственный первоклассный игрок в "Ливерпуле". У них команда. Эти команды топ-уровня обладают великолепными индивидуальными игроками, которые также хороши как команда, и мы должны постараться совладать с этим", — цитирует Поттера The Independent.


Метки Брайтон, Ливерпуль, Поттер, Премьер-Лига, Салах

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2021 14:00

Количество просмотров Просмотров: 2522

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Последние комментарии:




  1. alexomck 29.10.2021 15:53 # alexomck
    не из этого мира - Месси, а Салах игрок мирового уровня.

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  2. gerrard08 29.10.2021 15:38 # gerrard08
    Классека фаплозаголовков)

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  3. kos9k 29.10.2021 15:34 # kos9k
    лишайло как всегда

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  4. largo-winch 29.10.2021 15:11 # largo-winch
    I was very impressed. Again, it’s “out of this world” class and then the second one [Mo Salah scored agains

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  5. zaeba1l 29.10.2021 14:59 # zaeba1l
    Меня терзают смутные сомнения...
    ТРУП0МАНК - это маскот фапла..

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  6. liver-winner 29.10.2021 14:44 # liver-winner
    Что значит игрок уровня не-из-этого-мира? По тексту, как будто круче чем игрок мирового уровня!

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  7. ganinilyha 29.10.2021 14:43 # ganinilyha
    Очередной зомби уровня "Месси, Роналду, Салах..." не из этой планеты

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  8. danilych89 29.10.2021 14:28 # danilych89
    тем самым Поттер указал, что выводить Салаха из игры приемами Серхио Рамоса нет смысла, ибо в ЛФК есть и другие игроки, способные сделать разницу.

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  9. tursa 29.10.2021 14:21 # tursa
    Сначала подумал он его опустил, а оказца наоборот возвысил. Уже собирался начать мошнить в коментах

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  10. mane 29.10.2021 14:21 # mane
    Михайлох, кончал твоей жене на язык. Чушкан ты дешевый

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  11. jirrort 29.10.2021 14:18 # jirrort
    Это абсолютная правда

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  12. true-manc 29.10.2021 14:15 # true-manc
    Это правда.
    Сосалах - неведомая зверушка с планеты кучерявых гамадрилов. Скоро она присядет на страпон и улетит на нем в свою родную галактику.

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  13. slash-lfc 29.10.2021 14:11 # slash-lfc
    Ооо пидорастерка оценит этот кликбейт от лишайлы

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  14. roberto-89 29.10.2021 14:09 # roberto-89
    Нах такими словами разбрасываться этому поттеру? К чему он все это наплёл ?

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  15. electric 29.10.2021 14:06 # electric
    По труселям захотел Гарри поттер от фараона, вестимо.

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  16. best-friend777 29.10.2021 14:06 # best-friend777
    Дешевый кликбейт

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