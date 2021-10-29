Поттер: "Салах — игрок не мирового уровня"
Наставник "Брайтона" Грэм Поттер прокомментировал форму нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха на старте нового сезона.
"Брайтон" станет следующим соперником для "Ливерпуля", который в прошлый уикенд сокрушил "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:5.
В преддверии субботнего выезда на "Энфилд" Поттер восхитился формой Салаха, но в то же время подчеркнул, что у "красных" есть и другие опасные игроки.
"Как нам остановить его? Это хороший вопрос. В данный момент он игрок не мирового уровня, он игрок уровня не-из-этого-мира!"
"Вдобавок он проявляет себя во всех больших матчах: против "Челси", "Манчестер Сити", "Атлетико", "Манчестер Юнайтед".
"Но, к сожалению для нас, он не единственный первоклассный игрок в "Ливерпуле". У них команда. Эти команды топ-уровня обладают великолепными индивидуальными игроками, которые также хороши как команда, и мы должны постараться совладать с этим", — цитирует Поттера The Independent.
29.10.2021 14:00
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Последние комментарии:
не из этого мира - Месси, а Салах игрок мирового уровня.
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Классека фаплозаголовков)
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лишайло как всегда
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I was very impressed. Again, it’s “out of this world” class and then the second one [Mo Salah scored agains
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Меня терзают смутные сомнения...
ТРУП0МАНК - это маскот фапла..
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Что значит игрок уровня не-из-этого-мира? По тексту, как будто круче чем игрок мирового уровня!
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Очередной зомби уровня "Месси, Роналду, Салах..." не из этой планеты
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тем самым Поттер указал, что выводить Салаха из игры приемами Серхио Рамоса нет смысла, ибо в ЛФК есть и другие игроки, способные сделать разницу.
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Сначала подумал он его опустил, а оказца наоборот возвысил. Уже собирался начать мошнить в коментах
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Михайлох, кончал твоей жене на язык. Чушкан ты дешевый
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Это абсолютная правда
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Это правда.
Сосалах - неведомая зверушка с планеты кучерявых гамадрилов. Скоро она присядет на страпон и улетит на нем в свою родную галактику.
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Ооо пидорастерка оценит этот кликбейт от лишайлы
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Нах такими словами разбрасываться этому поттеру? К чему он все это наплёл ?
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По труселям захотел Гарри поттер от фараона, вестимо.
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Дешевый кликбейт
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