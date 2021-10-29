"Юнайтед" рассматривает Роджерса на замену Сульшеру

"Манчестер Юнайтед" рассматривает главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса в качестве потенциальной замены для Оле Гуннара Сульшера.

И хотя "Юнайтед" решил не увольнять своего наставника после поражения 0:5 от "Ливерпуля", положение Сульшера выглядит довольно шатким.



"Красные дьяволы" дают шанс Оле Гуннару исправить ситуацию, но в то же время приступили к отбору потенциальных кандидатов на замену норвежцу.



ESPN подтверждает информацию своих коллег из Daily Star о том, что "Юнайтед" охладел к Антонио Конте, а вот кто по-настоящему интересен "дьяволам", так это 48-летний Роджерс.



В "Лестере" у Роджерса есть контракт до 2025 года, поэтому "Юнайтед" пришлось бы не только заручиться согласием Брендана, но и выплатить внушительную компенсацию.



На "Олд Траффорд" у Роджерса много поклонников, несмотря на связь Брендана с "Ливерпулем". Североирландец впечатлил боссов "Юнайтед" своей работой с "Лестером" и "Селтиком", а также своим неудавшимся походом за титулом Премьер-Лиги с мерсисайдцами в 2014 году.