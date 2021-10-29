"Юнайтед" рассматривает Роджерса на замену Сульшеру

Брендан Роджерс "Манчестер Юнайтед" рассматривает главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса в качестве потенциальной замены для Оле Гуннара Сульшера.

И хотя "Юнайтед" решил не увольнять своего наставника после поражения 0:5 от "Ливерпуля", положение Сульшера выглядит довольно шатким.

"Красные дьяволы" дают шанс Оле Гуннару исправить ситуацию, но в то же время приступили к отбору потенциальных кандидатов на замену норвежцу.

ESPN подтверждает информацию своих коллег из Daily Star о том, что "Юнайтед" охладел к Антонио Конте, а вот кто по-настоящему интересен "дьяволам", так это 48-летний Роджерс.

В "Лестере" у Роджерса есть контракт до 2025 года, поэтому "Юнайтед" пришлось бы не только заручиться согласием Брендана, но и выплатить внушительную компенсацию.

На "Олд Траффорд" у Роджерса много поклонников, несмотря на связь Брендана с "Ливерпулем". Североирландец впечатлил боссов "Юнайтед" своей работой с "Лестером" и "Селтиком", а также своим неудавшимся походом за титулом Премьер-Лиги с мерсисайдцами в 2014 году.


Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, Роджерс, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2021 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1265

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 29.10.2021 13:21 # high-malvern
    Не вывезет этот Бедлам. Лучше оставаться в комфортном Лестере.

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  2. kagawa 29.10.2021 13:10 # kagawa
    Топ варик пожалуй на данный момент

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  3. sausage 29.10.2021 13:10 # sausage
    Конте не нужен, типа слишком много требует, а Роджерс норм) Будто ему свои игроки не нужны и он с этим цирком захочет работать без изменений состава.

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  4. sausage 29.10.2021 13:07 # sausage
    Хуй вам, а не Роджерс.

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  5. van-der-slav 29.10.2021 13:07 # van-der-slav
    Зачем ему на понижение

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  6. shimane 29.10.2021 13:02 # shimane
    роджерс вполне может поставить на колеса муму, нежели конте

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  7. danny949494 29.10.2021 12:45 # danny949494
    Лестер > муму

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  8. mancunia-planet 29.10.2021 12:03 # mancunia-planet
    Да похуй кого назначат, главное, побыстрее избавиться от нынешнего штаба.

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