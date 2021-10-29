"Юнайтед" рассматривает Роджерса на замену Сульшеру
"Манчестер Юнайтед" рассматривает главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса в качестве потенциальной замены для Оле Гуннара Сульшера.
И хотя "Юнайтед" решил не увольнять своего наставника после поражения 0:5 от "Ливерпуля", положение Сульшера выглядит довольно шатким.
"Красные дьяволы" дают шанс Оле Гуннару исправить ситуацию, но в то же время приступили к отбору потенциальных кандидатов на замену норвежцу.
ESPN подтверждает информацию своих коллег из Daily Star о том, что "Юнайтед" охладел к Антонио Конте, а вот кто по-настоящему интересен "дьяволам", так это 48-летний Роджерс.
В "Лестере" у Роджерса есть контракт до 2025 года, поэтому "Юнайтед" пришлось бы не только заручиться согласием Брендана, но и выплатить внушительную компенсацию.
На "Олд Траффорд" у Роджерса много поклонников, несмотря на связь Брендана с "Ливерпулем". Североирландец впечатлил боссов "Юнайтед" своей работой с "Лестером" и "Селтиком", а также своим неудавшимся походом за титулом Премьер-Лиги с мерсисайдцами в 2014 году.
29.10.2021 12:00
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Последние комментарии:
Не вывезет этот Бедлам. Лучше оставаться в комфортном Лестере.
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Топ варик пожалуй на данный момент
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Конте не нужен, типа слишком много требует, а Роджерс норм) Будто ему свои игроки не нужны и он с этим цирком захочет работать без изменений состава.
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Хуй вам, а не Роджерс.
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Зачем ему на понижение
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роджерс вполне может поставить на колеса муму, нежели конте
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Лестер > муму
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Да похуй кого назначат, главное, побыстрее избавиться от нынешнего штаба.
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