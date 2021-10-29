Конте больше не интересен "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" охладел к бывшему главному тренеру "Челси" Антонио Конте.

В минувший понедельник, на следующий день после поражения 0:5 от "Ливерпуля", стало известно, что "Юнайтед" задумывается о расставании со своим наставником Оле Гуннаром Сульшером, а Конте назывался его возможным сменщиком.



В конце концов "красные дьяволы" решили дать Сульшеру шанс исправить ситуацию. Не в последнюю очередь это связано с сомнениями насчет Конте.



Как сообщает Daily Star, Антонио заинтересован в работе с "Юнайтед" но потребовал бы контракт до лета 2025 с зарплатой в 18 миллионов фунтов в год.



Также Конте захотел бы пригласить свой тренерский штаб и потребовал бы инвестиций в январе, чтобы перевести команду на свою излюбленную схему 3-5-2.



Наконец, "дьяволам" пришлось бы потратить много миллионов на компенсации Сульшеру и его помощникам Майклу Кэррику, Майку Фелану, Кирану Маккенне.



И это не говоря о том, что прагматичный стиль Конте не совсем соответствует философии "Юнайтед", а на каждом из трех своих последних мест работы — в сборной Италии, "Челси" и "Интере" — Антонио проводил всего два года.



Таким образом, "дьяволы" больше не видят в Конте возможного сменщика Сульшера, однако руководство клуба с "Олд Траффорд" ищет другие варианты на случай, если Оле Гуннар не справится.