Конте больше не интересен "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" охладел к бывшему главному тренеру "Челси" Антонио Конте.
В минувший понедельник, на следующий день после поражения 0:5 от "Ливерпуля", стало известно, что "Юнайтед" задумывается о расставании со своим наставником Оле Гуннаром Сульшером, а Конте назывался его возможным сменщиком.
В конце концов "красные дьяволы" решили дать Сульшеру шанс исправить ситуацию. Не в последнюю очередь это связано с сомнениями насчет Конте.
Как сообщает Daily Star, Антонио заинтересован в работе с "Юнайтед" но потребовал бы контракт до лета 2025 с зарплатой в 18 миллионов фунтов в год.
Также Конте захотел бы пригласить свой тренерский штаб и потребовал бы инвестиций в январе, чтобы перевести команду на свою излюбленную схему 3-5-2.
Наконец, "дьяволам" пришлось бы потратить много миллионов на компенсации Сульшеру и его помощникам Майклу Кэррику, Майку Фелану, Кирану Маккенне.
И это не говоря о том, что прагматичный стиль Конте не совсем соответствует философии "Юнайтед", а на каждом из трех своих последних мест работы — в сборной Италии, "Челси" и "Интере" — Антонио проводил всего два года.
Таким образом, "дьяволы" больше не видят в Конте возможного сменщика Сульшера, однако руководство клуба с "Олд Траффорд" ищет другие варианты на случай, если Оле Гуннар не справится.
29.10.2021 11:00
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Последние комментарии:
философия юнайтед в чем конкретно заключается?
сосать без трофеев долгие годы?
тогда действительно конте не подходит
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ожидаемо, конте - явно недолгосрочный вариант, скорее сего летом будет возможность почеттино взять, чего маню и ждет
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Хотите топ тренера, соответствуйте, можно еще на след сезон договориться
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все забывают об Эллардайсе
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Брюс свободен
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странная тема, братики, с каждым годом вылезает все больше молодых околотоповых тренеров, а по факту на рынке сейчас дефицит толковых специалистов, чтобы не было ни одной-двух уверенных специалистов готовых тренировать МУМУ это какой-то нонсенс.
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Пора дать шанс Невиллу.
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Ну тогда надо однозначно Кумана назначать.
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