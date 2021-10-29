Конте больше не интересен "Юнайтед"

Антонио Конте "Манчестер Юнайтед" охладел к бывшему главному тренеру "Челси" Антонио Конте.

В минувший понедельник, на следующий день после поражения 0:5 от "Ливерпуля", стало известно, что "Юнайтед" задумывается о расставании со своим наставником Оле Гуннаром Сульшером, а Конте назывался его возможным сменщиком.

В конце концов "красные дьяволы" решили дать Сульшеру шанс исправить ситуацию. Не в последнюю очередь это связано с сомнениями насчет Конте.

Как сообщает Daily Star, Антонио заинтересован в работе с "Юнайтед" но потребовал бы контракт до лета 2025 с зарплатой в 18 миллионов фунтов в год.

Также Конте захотел бы пригласить свой тренерский штаб и потребовал бы инвестиций в январе, чтобы перевести команду на свою излюбленную схему 3-5-2.

Наконец, "дьяволам" пришлось бы потратить много миллионов на компенсации Сульшеру и его помощникам Майклу Кэррику, Майку Фелану, Кирану Маккенне.

И это не говоря о том, что прагматичный стиль Конте не совсем соответствует философии "Юнайтед", а на каждом из трех своих последних мест работы — в сборной Италии, "Челси" и "Интере" — Антонио проводил всего два года.

Таким образом, "дьяволы" больше не видят в Конте возможного сменщика Сульшера, однако руководство клуба с "Олд Траффорд" ищет другие варианты на случай, если Оле Гуннар не справится.


Метки Конте, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. funkyfresh 29.10.2021 12:02 # funkyfresh
    философия юнайтед в чем конкретно заключается?
    сосать без трофеев долгие годы?
    тогда действительно конте не подходит

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  2. liverfun 29.10.2021 12:01 # liverfun
    ожидаемо, конте - явно недолгосрочный вариант, скорее сего летом будет возможность почеттино взять, чего маню и ждет

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  3. tursa 29.10.2021 11:51 # tursa
    Хотите топ тренера, соответствуйте, можно еще на след сезон договориться

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  4. dallaslp 29.10.2021 11:47 # dallaslp
    все забывают об Эллардайсе

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  5. vals1702 29.10.2021 11:28 # vals1702
    Брюс свободен

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  6. scrim 29.10.2021 11:10 # scrim
    странная тема, братики, с каждым годом вылезает все больше молодых околотоповых тренеров, а по факту на рынке сейчас дефицит толковых специалистов, чтобы не было ни одной-двух уверенных специалистов готовых тренировать МУМУ это какой-то нонсенс.

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  7. jirrort 29.10.2021 11:08 # jirrort
    Пора дать шанс Невиллу.

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  8. gerrard08 29.10.2021 11:06 # gerrard08
    Ну тогда надо однозначно Кумана назначать.

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