Робертсон: "Салах — лучший в мире игрок"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон согласился со мнением, что его партнер по команде Мохамед Салах является лучшим игроком в мире.

Салах демонстрирует великолепный футбол на старте нового сезона, забив 15 голов в 12 матчах за "красных" во всех соревнованиях.



Робертсон разделяет популярное мнение о том, что прямо сейчас Мохамеду нет равных, но ожидает, что египетский нападающий захочет сохранить эту форму на весь сезон.



"Думаю, на старте этого сезона он играет невероятным образом. Он чувствует, что любой его момент может обернуться голом, и вы видите это".



"Что остается незамеченным, так это объем работы, проделываемой Мо. Он помогает Тренту (Александер-Арнольду), помогает своей обороне и все такое. Он создает моменты и забивает голы, и он так силен духом".



"Он невероятный игрок, и я думаю, в данный момент он лучший в мире. Он хочет, чтобы так было и дальше. Он хочет быть лучшим не девять или 10 матчей, как это есть сейчас, а весь сезон. Надеюсь, у него получится, потому что тогда у нас будут наивысшие шансы забивать голы и выигрывать трофеи", — сообщил Робертсон Sky Sports.