"Тоттенхэм" готов попрощаться с Алли

Деле Алли "Тоттенхэм" открыт к расставанию с полузащитником Деле Алли в январе.

Некогда Алли считался одним из главных талантов в Англии, однако сейчас карьера Деле уже давно находятся в нисходящем тренде.

В прошлом сезоне Алли принял участие лишь в 15 матчах Премьер-Лиги, только в семи из них оказываясь в стартовом составе "шпор".

После прихода Нуну Эшпириту Санту на должность главного тренера "Тоттенхэма" показалось, что ситуация улучшается. Деле выходил в стартовом составе на первые шесть матчей в новом сезоне Премьер-Лиги, но после унизительной замены в перерыве дерби против "Арсенала" в сентябре не сыграл ни минуты в высшем дивизионе.

На прошлой неделе Алли вместе с резервом "шпор" был отправлен играть против "Витесса" в Лиге Конференций, но был настолько плох, что оказался отстранен от участия в матче Кубка Лиги против "Бернли" в среду.

Как утверждает The Athletic, президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви готов рассмотреть предложения насчет Деле в зимнее трансферное окно, хотя еще летом исключал расставание с 25-летним англичанином.

Интерес к Алли может проявить "Ньюкасл", который хотел заполучить Деле еще в 2015 году, когда игрок переходил к "шпорам" из "МК Донс.


Метки Алли, Ньюкасл, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. vagifspurs 29.10.2021 10:39 # vagifspurs
    Грустно это говорить, но по ходу и вправду ему пора на выход.

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  2. brown-ale 29.10.2021 09:50 # brown-ale
    Дочь Пепа испортила ему карьеру.

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  3. gerrard08 29.10.2021 09:38 # gerrard08
    Идеально подошел бы мю.типа талантливый, но абсолютно ленивый и вечно не в форме.

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  4. chelsiukpro 29.10.2021 09:04 # chelsiukpro
    Попиздзе пошла карьера! Вроде и травмы не было тяжелой а физ форму и мастерство растерял...хотя это лень настигла парня!

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  5. meshuggah 29.10.2021 09:03 # meshuggah
    пздц обднищал, будто его подзалупники покусали

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