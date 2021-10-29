"Тоттенхэм" готов попрощаться с Алли

"Тоттенхэм" открыт к расставанию с полузащитником Деле Алли в январе.

Некогда Алли считался одним из главных талантов в Англии, однако сейчас карьера Деле уже давно находятся в нисходящем тренде.



В прошлом сезоне Алли принял участие лишь в 15 матчах Премьер-Лиги, только в семи из них оказываясь в стартовом составе "шпор".



После прихода Нуну Эшпириту Санту на должность главного тренера "Тоттенхэма" показалось, что ситуация улучшается. Деле выходил в стартовом составе на первые шесть матчей в новом сезоне Премьер-Лиги, но после унизительной замены в перерыве дерби против "Арсенала" в сентябре не сыграл ни минуты в высшем дивизионе.



На прошлой неделе Алли вместе с резервом "шпор" был отправлен играть против "Витесса" в Лиге Конференций, но был настолько плох, что оказался отстранен от участия в матче Кубка Лиги против "Бернли" в среду.



Как утверждает The Athletic, президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви готов рассмотреть предложения насчет Деле в зимнее трансферное окно, хотя еще летом исключал расставание с 25-летним англичанином.



Интерес к Алли может проявить "Ньюкасл", который хотел заполучить Деле еще в 2015 году, когда игрок переходил к "шпорам" из "МК Донс.