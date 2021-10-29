Руни раскритиковал игроков "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни обрушился с критикой на игроков "красных дьяволов".

В прошлый уикенд "Юнайтед" потерпел домашнее поражение 0:5 от "Ливерпуля", и та игру, которую показали "дьяволы", Руни называет "неприемлемой".



Однако Уэйн не спешит винить во всем главного тренера Оле Гуннара Сульшера, предлагая игрокам разделить ответственность.



"Наверху у "Манчестер Юнайтед" очень образованные люди. Уверен, они взвесят все факторы и решат, как двигаться дальше. С Оле Гуннаром Сульшером или без".



"У игроков должны появиться вопросы к себе. Очень легко возлагать всю вину на главного тренера, когда этим игрокам платят кучу денег, чтобы они делали работу. Не думаю, что они делают ее достаточно хорошо".



"На этих игроках лежит большая ответственность. Это игроки мирового уровня, игроки сборных, и они должны давать больше клубу вроде "Манчестер Юнайтед". Этим игрокам должно быть больно, когда они проигрывают матчи".



"В этом клубе большие требования, большое давление, и я вижу слишком много игроков, которые не хотят бежать назад, не хотят защищаться, не хотят стараться изо всех сил, и это неприемлемо. Кто виноват, главный тренер или игроки? Я не знаю".



"Было непросто смотреть матч с "Ливерпулем". У "Ливерпуля" великолепная команда, похожая на "Юнайтед" в плане игроков мирового уровня, и в лице Мохамеда Салаха они обладают, наверное, лучшим в мире в данный момент".



"Единственная разница в том, что они работают без мяча. Даже в "Дерби" мои игроки знают, что не будут играть, если не будут упорно трудиться. Если ты не стараешься, этому нет оправданий. Это первое, что я сказал игрокам, когда взялся за работу".



"Уверен, у "Юнайтед" есть план, включает он в себя Оле или нет. Они примут решения в правильное время", — цитирует Руни Daily Mail.