Сарр стал целью для "Ньюкасла"

Новые владельцы "Ньюкасла" рассматривают вингера "Уотфорда" Исмаилу Сарра в качестве своей трансферной цели на январь.

Несмотря на то, что "Уотфорд", как и "Ньюкасл", оказался вовлечен в борьбу за выживание в Премьер-Лиге, 23-летний Сарр весьма убедительно проводит этот сезон.



Исмаила забил четыре гола в девяти матчах Премьер-Лиги, оказавшись в верхней части списка трансферных целей "сорок", о чем сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале.



"Шершни" очень дорожат Сарром и сами заплатили за него 40 миллионов фунтов "Ренну" летом 2019, поэтому переманить сенегальскую звезду от одного из своих прямых конкурентов посреди сезона "Ньюкаслу" будет непросто.



"Уотфорд" считает Сарра одним из лучших талантов дивизиона и верит, что Исмаила способен достичь того же уровня, что и Джек Грилиш, минувшим летом перешедший из "Астон Виллы" в "Манчестер Сити" за 100 млн. фунтов.