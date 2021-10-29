Премьер-Лига ослабит ограничения при достижении рубежа вакцинации в 85%

Премьер-Лига пообещала ослабить коронавирусные ограничения, как только уровень полностью вакцинированных игроков достигнет 85%.

На прошлой неделе Премьер-Лига отчиталась о том, что 68% футболистов полностью вакцинировались от COVID-19, а 81% получил минимум один из положенных двух уколов. Это соответствует показателям в среднем по стране для людей в возрасте 18-39 лет.



Клубы высшего английского дивизиона продолжают активно агитировать своих игроков к вакцинации, и на то у них есть большой стимул.



Последние 18 месяцев клубы Премьер-Лиги существуют при жестких ограничениях, которые есть на их тренировочных базах и стадионах, однако теперь руководство лиги готово постепенно их снимать, сообщает BBC.



Пока неясно, о каких послаблениях идет речь, однако еще в прошлом месяце стало известно, что самые привитые команды будут поощрены.