Магуайр призвал "Юнайтед" сплотиться
Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр призвал "красных дьяволов" сплотиться и вместе отреагировать на поражение 0:5 от "Ливерпуля".
В минувшее воскресенье "Юнайтед" провел один из своих самых позорных матчей в истории, пропустив пять голов от заклятого врага перед переполненным "Олд Траффорд".
По словам Магуайра, его команда провела работу над ошибками и теперь готова отреагировать во время выезда к "Тоттенхэму" в субботу.
"Конечно, это была тяжелая неделя. Нельзя просто взять и выкинуть такие вещи из своей головы, особенно когда ты проиграл своему злейшему врагу. Мы так расстроены той манерой, в которой проиграли".
"Конечно, мы много разговаривали, анализировали игру и пропущенные голы, а также смотрели, как мы можем прибавить".
"Самое важное сейчас, чтобы мы как коллектив и как клуб сплотились. Мы знаем, что наши фанаты будут поддерживать нас в субботу против "Тоттенхэма".
"Они будут с нами, и я уверен, они будут петь, скандировать и поддерживать нас", — цитирует Магуайра The Independent.
28.10.2021 21:00
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