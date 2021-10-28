Магуайр призвал "Юнайтед" сплотиться

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр призвал "красных дьяволов" сплотиться и вместе отреагировать на поражение 0:5 от "Ливерпуля".

В минувшее воскресенье "Юнайтед" провел один из своих самых позорных матчей в истории, пропустив пять голов от заклятого врага перед переполненным "Олд Траффорд".



По словам Магуайра, его команда провела работу над ошибками и теперь готова отреагировать во время выезда к "Тоттенхэму" в субботу.



"Конечно, это была тяжелая неделя. Нельзя просто взять и выкинуть такие вещи из своей головы, особенно когда ты проиграл своему злейшему врагу. Мы так расстроены той манерой, в которой проиграли".



"Конечно, мы много разговаривали, анализировали игру и пропущенные голы, а также смотрели, как мы можем прибавить".



"Самое важное сейчас, чтобы мы как коллектив и как клуб сплотились. Мы знаем, что наши фанаты будут поддерживать нас в субботу против "Тоттенхэма".



"Они будут с нами, и я уверен, они будут петь, скандировать и поддерживать нас", — цитирует Магуайра The Independent.