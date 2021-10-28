"Норвич" не собирается увольнять Фарке

Спортивный директор "Норвича" Стюарт Уэббер выразил поддержку главному тренеру Даниэлю Фарке.

"Норвич" выглядит абсолютно слабейшей командой в этом сезоне Премьер-Лиги, до сих пор не одержав ни одной победы и проиграв "Челси" 7:0 в минувший уикенд.



Однако "канарейки" не паникуют и не собираются делать из Фарке козла отпущения. На "Кэрроу Роуд" собираются искать выход из ситуации сообща.



"Конечно, главный тренер обладает нашей поддержкой. Ситуация, в которой мы находимся, не является виной одного человека. Когда мы побеждаем, это не благодаря кому-то одному, и когда мы проигрываем, это не из-за кого-то одного".



"Я и клуб на 100 процентов поддерживаем его. Это наша ситуация, а не его ситуация или ситуация игроков. Все мы в одной лодке, и мы должны прибавить, потому что в данный момент мы недостаточно хороши. Мы — единственные, кто может это изменить. Это не сделать одному".



"Поражение от "Челси" было сложным днем для нас. Это было позорно поражение. Каждому в клубе очень больно, и теперь у нас есть два варианта: грустить насчет этого или направить эту энергию, чтобы выступать лучше и начать выигрывать матчи", — сообщил Уэббер Sky Sports.