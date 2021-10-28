"Норвич" не собирается увольнять Фарке

Даниэль Фарке Спортивный директор "Норвича" Стюарт Уэббер выразил поддержку главному тренеру Даниэлю Фарке.

"Норвич" выглядит абсолютно слабейшей командой в этом сезоне Премьер-Лиги, до сих пор не одержав ни одной победы и проиграв "Челси" 7:0 в минувший уикенд.

Однако "канарейки" не паникуют и не собираются делать из Фарке козла отпущения. На "Кэрроу Роуд" собираются искать выход из ситуации сообща.

"Конечно, главный тренер обладает нашей поддержкой. Ситуация, в которой мы находимся, не является виной одного человека. Когда мы побеждаем, это не благодаря кому-то одному, и когда мы проигрываем, это не из-за кого-то одного".

"Я и клуб на 100 процентов поддерживаем его. Это наша ситуация, а не его ситуация или ситуация игроков. Все мы в одной лодке, и мы должны прибавить, потому что в данный момент мы недостаточно хороши. Мы — единственные, кто может это изменить. Это не сделать одному".

"Поражение от "Челси" было сложным днем для нас. Это было позорно поражение. Каждому в клубе очень больно, и теперь у нас есть два варианта: грустить насчет этого или направить эту энергию, чтобы выступать лучше и начать выигрывать матчи", — сообщил Уэббер Sky Sports.


Метки Норвич, тренеры, Фарке

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 28.10.2021 21:29 # liverpool888
    Сильный ход.
    Лишь бы у самого Фарке не опустились руки не пропала веря в себя.

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  2. wolfsmensch 28.10.2021 20:31 # wolfsmensch
    бизнес-кар. делают деньги на вылетах и промоушенах

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