Роналду со своей девушкой ждут двойню
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и его девушка и Джорджина Родригес объявили, что ждут двойню.
Роналду уже является многодетным отцом — у Криштиану четверо детей, включая трехлетнюю дочь от Джорджины.
В следующем году семью Роналду ожидает пополнение. Сегодня 36-летний португалец опубликовал в инстаграме снимки с УЗИ-обследования своей возлюбленной.
Роналду познакомился с Родригес, когда та работала продавцом-консультантом в магазине Gucci в Испании. Ранее Джорджина некоторое время жила в Бристоле и Бате, поэтому переезд в Манчестер в этом году дался ей легко.
28.10.2021 19:00
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родит пять детей.
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Венгер: мы пытались их купить.
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от Джонса, вестимо, ждет.
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кристина залетела после матча с ливерпулом???
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Ну у них прям как в киндер сюрпризе. Неизвестно что внутри)))
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