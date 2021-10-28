Роналду со своей девушкой ждут двойню

Криштиану Роналду Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и его девушка и Джорджина Родригес объявили, что ждут двойню.

Роналду уже является многодетным отцом — у Криштиану четверо детей, включая трехлетнюю дочь от Джорджины.

В следующем году семью Роналду ожидает пополнение. Сегодня 36-летний португалец опубликовал в инстаграме снимки с УЗИ-обследования своей возлюбленной.

Роналду познакомился с Родригес, когда та работала продавцом-консультантом в магазине Gucci в Испании. Ранее Джорджина некоторое время жила в Бристоле и Бате, поэтому переезд в Манчестер в этом году дался ей легко.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2021 19:00

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  1. elfin 28.10.2021 19:34 # elfin
    Пpогнозы футбольных матчей bet-org.ru

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  2. scholes18 28.10.2021 19:11 # scholes18
    родит пять детей.

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  3. brown-ale 28.10.2021 19:10 # brown-ale
    Венгер: мы пытались их купить.

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  4. alexomck 28.10.2021 19:08 # alexomck
    от Джонса, вестимо, ждет.

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  5. true-manc 28.10.2021 19:03 # true-manc
    кристина залетела после матча с ливерпулом???

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  6. gameboy 28.10.2021 19:01 # gameboy
    Ну у них прям как в киндер сюрпризе. Неизвестно что внутри)))

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