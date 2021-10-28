Роналду со своей девушкой ждут двойню

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и его девушка и Джорджина Родригес объявили, что ждут двойню.

Роналду уже является многодетным отцом — у Криштиану четверо детей, включая трехлетнюю дочь от Джорджины.



В следующем году семью Роналду ожидает пополнение. Сегодня 36-летний португалец опубликовал в инстаграме снимки с УЗИ-обследования своей возлюбленной.



Роналду познакомился с Родригес, когда та работала продавцом-консультантом в магазине Gucci в Испании. Ранее Джорджина некоторое время жила в Бристоле и Бате, поэтому переезд в Манчестер в этом году дался ей легко.