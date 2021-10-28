Чешский миллиардер близок к покупке доли в "Вест Хэме"

"Вест Хэм" ведет переговоры о продаже доли в клубе чешскому миллиардеру Даниэлю Кретинскому.

Благодаря Томашу Соучеку и Владимиру Цоуфалу "Вест Хэм" стал чрезвычайно популярен в Чехии. Возможно, именно это повлияло на Кретинского, который и так является совладельцем и президентом пражской "Спарты".



Как сообщает The Athletic, Кретинский собирается приобрести 27 процентов акций "молотобойцев" с возможностью получить контроль над клубом в будущем благодаря увеличению своей доли.



Сейчас большая часть акций "Вест Хэма" принадлежит Дэвидв Голду и Дэвиду Салливану, которые получили контроль над клубом в 2010 году, а недавно отказались продать свой актив PAI Capital.



Добавим, состояние 46-летнего Кретинского оценивается примерно в 3 миллиарда фунтов. Среди активов Даниэя 49 процентов во французской газете Le Monde, а также доли в компаниях Foot Locker и Macy's.