Чешский миллиардер близок к покупке доли в "Вест Хэме"

Даниэль Кретинский "Вест Хэм" ведет переговоры о продаже доли в клубе чешскому миллиардеру Даниэлю Кретинскому.

Благодаря Томашу Соучеку и Владимиру Цоуфалу "Вест Хэм" стал чрезвычайно популярен в Чехии. Возможно, именно это повлияло на Кретинского, который и так является совладельцем и президентом пражской "Спарты".

Как сообщает The Athletic, Кретинский собирается приобрести 27 процентов акций "молотобойцев" с возможностью получить контроль над клубом в будущем благодаря увеличению своей доли.

Сейчас большая часть акций "Вест Хэма" принадлежит Дэвидв Голду и Дэвиду Салливану, которые получили контроль над клубом в 2010 году, а недавно отказались продать свой актив PAI Capital.

Добавим, состояние 46-летнего Кретинского оценивается примерно в 3 миллиарда фунтов. Среди активов Даниэя 49 процентов во французской газете Le Monde, а также доли в компаниях Foot Locker и Macy's.


Метки Вест Хэм, Кретинский

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 28.10.2021 18:03 # slash-lfc
    ПРЕДСЕДАТЕЛИ!!!

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  2. true-manc 28.10.2021 18:02 # true-manc
    > Даниэль Кретинский

    с такой фамилией наверняка за ливерпул болеет

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