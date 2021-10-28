"Сити" пытался купить Лукаку в прошлом году

Агент нападающего "Челси" Ромелу Лукаку рассказал, что в прошлом году переговоры о приобретении его клиента вел "Манчестер Сити".

Минувшим летом Лукаку вернулся в свой первый английский клуб, будучи купленным у "Интера" за 97.5 млн. фунтов.



За год до этого — спустя 12 месяцев после ухода Лукаку из "Манчестер Юнайтед" — заполучить Ромелу пытался "Сити", однако в последний момент что-то остановило "горожан".



"Думаю, я могу сказать, никого не расстроив, что "Манчестер Сити" пытался его купить годом ранее. Сделать это во время пандемии было очень сложно, потому что тебе нужно летать и встречаться с людьми. Переговоры стали очень конкретными и очень серьезными, но в конце концов они передумали или оказались не готовы оформить сделку".



"Если честно, покинуть "Интер" уже после одного года было бы очень сложно — почти невозможно. Он еще не выиграл лигу, как хотел, так что уйти было почти невозможно. А этим летом "Сити" сосредоточился на Харри Кейне".



"Ромелу был невероятно счастлив в Милане, он любит этих болельщиков, он любит этот город, он любит этот клуб. С другой стороны, он всегда мечтал вернуться в "Челси". Я знал это еще в 2017 году, он говорил, что у него есть два клуба мечты: "Челси" и "Реал". Причем о "Челси" он мечтал даже сильнее, потому что был продан слишком рано и не самым приятным образом, после пенальти в матче за Суперкубок, поэтому он чувствовал, что кое-чего не достиг там, и хотел это исправить", — сообщил агент Федерико Пасторелло The Telegraph.