Азар предложен нескольким клубам Премьер-Лиги

Полузащитник "Реала" Эден Азар был предложен нескольким клубам Премьер-Лиги в преддверии зимнего трансферного окна.

С момента перехода из "Челси" в 2019 году Азар отметился лишь 25 появлениями в стартовом составе "Реала" в Ла Лиге, а во всех соревнованиях забил только пять голов в 52 поединках за Королевский клуб.



"Прямо сейчас его проблема в том, что его тренер предпочитает других игроков", — объяснил наставник "Реала" Карло Анчелотти свое решение оставить Эдена в запасе на матч против "Барселоны" в минувший уикенд.



Мечта Азара заиграть в клубе своей мечты разрушилась о суровую реальность. В том числе к этому привели травмы, которые тревожат Эдена всю его испанскую карьеру.



По информации ESPN, Азар может покинуть Мадрид уже в январе, а посредники, действующие от лица "Реала", уже устанавливают контакты и предлагают услуги Эдена.



Среди тех, кому был предложен Азар, называются бывший клуб Эдена "Челси" и разбогатевший благодаря смене владельцев "Ньюкасл".



Ранее в своей карьере Азар провел семь сезонов на "Стэмфорд Бридж", заслужив репутацию одного из лучших игроков в Премьер-Лиге. Вместе с "синими" Эден выиграл два титула, Кубок Англии, Кубок Лиги и две Лиги Европы.