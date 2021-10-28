Азар предложен нескольким клубам Премьер-Лиги
Полузащитник "Реала" Эден Азар был предложен нескольким клубам Премьер-Лиги в преддверии зимнего трансферного окна.
С момента перехода из "Челси" в 2019 году Азар отметился лишь 25 появлениями в стартовом составе "Реала" в Ла Лиге, а во всех соревнованиях забил только пять голов в 52 поединках за Королевский клуб.
"Прямо сейчас его проблема в том, что его тренер предпочитает других игроков", — объяснил наставник "Реала" Карло Анчелотти свое решение оставить Эдена в запасе на матч против "Барселоны" в минувший уикенд.
Мечта Азара заиграть в клубе своей мечты разрушилась о суровую реальность. В том числе к этому привели травмы, которые тревожат Эдена всю его испанскую карьеру.
По информации ESPN, Азар может покинуть Мадрид уже в январе, а посредники, действующие от лица "Реала", уже устанавливают контакты и предлагают услуги Эдена.
Среди тех, кому был предложен Азар, называются бывший клуб Эдена "Челси" и разбогатевший благодаря смене владельцев "Ньюкасл".
Ранее в своей карьере Азар провел семь сезонов на "Стэмфорд Бридж", заслужив репутацию одного из лучших игроков в Премьер-Лиге. Вместе с "синими" Эден выиграл два титула, Кубок Англии, Кубок Лиги и две Лиги Европы.
28.10.2021 16:00
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За бесплатно можно его забрать, конечно, но я думаю Реал попросит за него деньги и стоит ли он их - большой вопрос.
Летом шла речь о 50кк.
По мне, лучше эти бабки в зарплату защитников вложить
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Вернись, родной.
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Пусть идёт в гг)
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в клуб любителей пельменей разве что
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Пулишич постоянно сломанный, а вместо вингеров у нас защитники. По старой дружбе забрать может. Глядишь и лч для него возьмём ещё раз. В основе ни одного клуба он всё равно топово уже не заиграет.
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а так хули, чемпик с реалом выиграл, пополнил коллекцию трофеев, уже профит)
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ну можно забрать, че нет, мож реанимируем ахахха)
все-таки вингером у нас сейчас толковых нету)
как игрок ротации заюзаем)
так еще и поможем выиграть ему медальку лч - единственное что ему челси еще не дал
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