Азар предложен нескольким клубам Премьер-Лиги

Эден Азар Полузащитник "Реала" Эден Азар был предложен нескольким клубам Премьер-Лиги в преддверии зимнего трансферного окна.

С момента перехода из "Челси" в 2019 году Азар отметился лишь 25 появлениями в стартовом составе "Реала" в Ла Лиге, а во всех соревнованиях забил только пять голов в 52 поединках за Королевский клуб.

"Прямо сейчас его проблема в том, что его тренер предпочитает других игроков", — объяснил наставник "Реала" Карло Анчелотти свое решение оставить Эдена в запасе на матч против "Барселоны" в минувший уикенд.

Мечта Азара заиграть в клубе своей мечты разрушилась о суровую реальность. В том числе к этому привели травмы, которые тревожат Эдена всю его испанскую карьеру.

По информации ESPN, Азар может покинуть Мадрид уже в январе, а посредники, действующие от лица "Реала", уже устанавливают контакты и предлагают услуги Эдена.

Среди тех, кому был предложен Азар, называются бывший клуб Эдена "Челси" и разбогатевший благодаря смене владельцев "Ньюкасл".

Ранее в своей карьере Азар провел семь сезонов на "Стэмфорд Бридж", заслужив репутацию одного из лучших игроков в Премьер-Лиге. Вместе с "синими" Эден выиграл два титула, Кубок Англии, Кубок Лиги и две Лиги Европы.


Метки Азар, Ньюкасл, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. nepomniachtchi 28.10.2021 16:54 # nepomniachtchi
    За бесплатно можно его забрать, конечно, но я думаю Реал попросит за него деньги и стоит ли он их - большой вопрос.
    Летом шла речь о 50кк.
    По мне, лучше эти бабки в зарплату защитников вложить

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  2. jirrort 28.10.2021 16:41 # jirrort
    Вернись, родной.

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  3. danny949494 28.10.2021 16:36 # danny949494
    Пусть идёт в гг)

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  4. dallaslp 28.10.2021 16:25 # dallaslp
    в клуб любителей пельменей разве что

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  5. ganinilyha 28.10.2021 16:10 # ganinilyha
    Пулишич постоянно сломанный, а вместо вингеров у нас защитники. По старой дружбе забрать может. Глядишь и лч для него возьмём ещё раз. В основе ни одного клуба он всё равно топово уже не заиграет.

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  6. thegodfather 28.10.2021 16:03 # thegodfather
    а так хули, чемпик с реалом выиграл, пополнил коллекцию трофеев, уже профит)

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  7. thegodfather 28.10.2021 16:03 # thegodfather
    ну можно забрать, че нет, мож реанимируем ахахха)
    все-таки вингером у нас сейчас толковых нету)

    как игрок ротации заюзаем)

    так еще и поможем выиграть ему медальку лч - единственное что ему челси еще не дал

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