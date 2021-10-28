Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан возобновил полноценные тренировки и, по всей видимости, будет готов сыграть против "Тоттенхэма" в субботу.

Варан не играет за "Юнайтед" с ничьи 1:1 против "Эвертона" в начале октября, получив травму четырехглавой мышцы бедра в сборной Франции во время последнего международного перерыва.



В отсутствие Рафаэля "красные дьяволы" провели три матча, пропустив 11 голов, однако в субботу, как ожидается, экс-игрок "Реала" будет готов занять свое привычное место в центре обороны рядом с капитаном Харри Магуайром.



Как сообщает Daily Mail, еще накануне 28-летний Варан провел свою первую после травмы тренировку в общей группе.



Возвращение в строй опытнейшего защитника станет отличной новостью для главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, который против "шпор" постарается реабилитироваться за поражение 0:5 от "Ливерпуля".