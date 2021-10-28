Смит-Роу хочет провести всю свою карьеру в "Арсенале"

Полузащитник Эмиль Смит-Роу заявил, что хочет провести остаток своей карьеры в "Арсенале".

В наши дни игроки, которые проводят всю свою карьеру в одном клубе, являются большой редкостью, однако 21-летний Смит-Роу хочет оказаться в их числе.



Эмиль находится в системе "Арсенала" с 10 лет, а минувшим летом положил конец спекуляциям насчет своего будущего, заключив новый контракт. По словам англичанина, ему было легко на это решиться.



"Я надеюсь, что "Арсенал" будет единственным клубом в моей карьере. Определенно надеюсь на это".



Если "Арсенал" хочет, чтобы я остался до конца своей карьеры, я останусь здесь навсегда. Это всегда сложно, но я был бы счастлив это сделать".



"Мне было легко решиться на новый контракт, хотя снаружи, конечно, это так не выглядело. Легко, потому что я рос фанатом "Арсенала" и здесь моя семья. Я вырос в Лондоне и не хочу отсюда уезжать. Это было, наверное, одно из моих самых легких решений", — сообщил Смит-Роу Evening Standard.