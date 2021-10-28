Смит-Роу хочет провести всю свою карьеру в "Арсенале"

Эмиль Смит-Роу Полузащитник Эмиль Смит-Роу заявил, что хочет провести остаток своей карьеры в "Арсенале".

В наши дни игроки, которые проводят всю свою карьеру в одном клубе, являются большой редкостью, однако 21-летний Смит-Роу хочет оказаться в их числе.

Эмиль находится в системе "Арсенала" с 10 лет, а минувшим летом положил конец спекуляциям насчет своего будущего, заключив новый контракт. По словам англичанина, ему было легко на это решиться.

"Я надеюсь, что "Арсенал" будет единственным клубом в моей карьере. Определенно надеюсь на это".

Если "Арсенал" хочет, чтобы я остался до конца своей карьеры, я останусь здесь навсегда. Это всегда сложно, но я был бы счастлив это сделать".

"Мне было легко решиться на новый контракт, хотя снаружи, конечно, это так не выглядело. Легко, потому что я рос фанатом "Арсенала" и здесь моя семья. Я вырос в Лондоне и не хочу отсюда уезжать. Это было, наверное, одно из моих самых легких решений", — сообщил Смит-Роу Evening Standard.


Метки Арсенал, Смит-Роу

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2021 14:00

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  1. jirrort 28.10.2021 14:43 # jirrort
    Чеза ноунейм?А,это тот,которого ИМПЕРАТОРЫ вышвырнули на мороз из-за его никчемности.А гг как обычно объедки подобрали за ИМПЕРАТОРАМИ.

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  2. danny949494 28.10.2021 14:35 # danny949494
    Кейн так же говорил. Да и многие так говорили. Посмотрим.

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