Райт советует Райсу задержаться в "Вест Хэме" еще на четыре года

Бывший нападающий "Арсенала" и сборной Англии Ян Райт рекомендовал полузащитнику Деклану Райсу задержаться в "Вест Хэме" еще на четыре года.

Согласно слухам, грядущим летом гранды Премьер-Лиги собираются устроить настоящую битву за Райса, несмотря на то, что Деклан оценивается в 100 миллионов фунтов.



Однако Райт считает, что Райс не должен спешить с переходом в топ-клуб. Ян хочет, чтобы 22-летний англичанин помог "молотобойцам" попасть в Лигу Чемпионов.



"Прямо сейчас "Вест Хэм" находится в топ-4, но люди постоянно говорят, что Деклан должен уйти. Нет, пока не должен".



"Деклан — капитан "Вест Хэма", команды из топ-4. Почему Деклан должен куда-то уходить, если он может привести "Вест Хэм" к месту в топ-4".



"Кто знает, что случится с ними в Лиге Европы. Там они тоже могут далеко продвинуться. Так зачем уходить?"



"Конечно, у него есть мысли насчет "Манчестер Юнайтед" и "Челси", но зачем уходить сейчас? Возможно, ему удастся сыграть в Лиге Чемпионов с "Вест Хэмом", где он капитан. Достигни как можно большего с "Вест Хэмом", дай клубу еще четыре года. Ты все еще будешь на пике к тому времени".



"У Райса нет причин уходить. Будь я частью "Вест Хэма", я бы сказал ему остаться и продолжать прогрессировать с этой командой. Он убийственно хорош в сборной Англии, он убийственно хорош в "Вест Хэме". Так зачем уходить? Он должен остаться и продолжать подстегивать "Вест Хэм" вперед", — цитирует Райта Manchester Evening News.