Райт советует Райсу задержаться в "Вест Хэме" еще на четыре года

Деклан Райс Бывший нападающий "Арсенала" и сборной Англии Ян Райт рекомендовал полузащитнику Деклану Райсу задержаться в "Вест Хэме" еще на четыре года.

Согласно слухам, грядущим летом гранды Премьер-Лиги собираются устроить настоящую битву за Райса, несмотря на то, что Деклан оценивается в 100 миллионов фунтов.

Однако Райт считает, что Райс не должен спешить с переходом в топ-клуб. Ян хочет, чтобы 22-летний англичанин помог "молотобойцам" попасть в Лигу Чемпионов.

"Прямо сейчас "Вест Хэм" находится в топ-4, но люди постоянно говорят, что Деклан должен уйти. Нет, пока не должен".

"Деклан — капитан "Вест Хэма", команды из топ-4. Почему Деклан должен куда-то уходить, если он может привести "Вест Хэм" к месту в топ-4".

"Кто знает, что случится с ними в Лиге Европы. Там они тоже могут далеко продвинуться. Так зачем уходить?"

"Конечно, у него есть мысли насчет "Манчестер Юнайтед" и "Челси", но зачем уходить сейчас? Возможно, ему удастся сыграть в Лиге Чемпионов с "Вест Хэмом", где он капитан. Достигни как можно большего с "Вест Хэмом", дай клубу еще четыре года. Ты все еще будешь на пике к тому времени".

"У Райса нет причин уходить. Будь я частью "Вест Хэма", я бы сказал ему остаться и продолжать прогрессировать с этой командой. Он убийственно хорош в сборной Англии, он убийственно хорош в "Вест Хэме". Так зачем уходить? Он должен остаться и продолжать подстегивать "Вест Хэм" вперед", — цитирует Райта Manchester Evening News.


Метки Вест Хэм, Райс, Райт

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 474

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. danny949494 28.10.2021 13:27 # danny949494
    "Деклан — капитан "Вест Хэма", команды из топ-4. Почему Деклан должен куда-то уходить, если он может привести "Вест Хэм" к месту в топ-4".

    А зачем ему приводить ВХ в топ-4?

    (ответить)

  2. makeewadim 28.10.2021 13:24 # makeewadim
    DDDDDDDDDDDDDDDDDВышка!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: