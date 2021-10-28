Мерсон: "Сульшер не знает свой лучший состав"
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер до сих пор не знает свой сильнейший стартовый состав.
Сульшер вызвал немало вопросов своими кадровыми решениями в начале нового сезона, включая матч против "Ливерпуля" в минувший уикенд.
Мерсону кажется, что Сульшер продолжает бестолково тасовать футболистов, и не видит у "Юнайтед" какого-либо рисунка игры.
"Тревожно то, что спустя три года Сульшер по-прежнему не знает свой лучший состав, и это бросается в глаза".
"Они опустошили кассу, заплатив 70 миллионов фунтов за Джейдона Санчо, который не играет. Они обладают Полем Погба, опасаясь его потерять, но он не выходит в старте на важнейший матч сезона".
"Как я уже говорил прежде и буду говорить снова, "Манчестер Юнайтед" — это не команда, это группа отдельных игроков. Они пропустили 11 голов в трех последних матчах: четыре от "Лестера", два от "Аталанты" и пять дома от "Ливерпуля". Команда вроде "Манчестер Юнайтед" не должна пропускать столько даже на протяжении внушительной части сезона, но это лишь говорит об их ситуации в данный момент".
"Если "Юнайтед" забивает гол, то это происходит не по какому-то профилю или шаблону — гол приходит из ниоткуда. В случае же с "Манчестер Сити", "Челси" и "Ливерпулем" на "Олд Траффорд" в воскресенье мы видим, что у них есть план".
"В данный момент играть против "Манчестер Юнайтед" слишком приятно, и так просто не должно быть. Я несколько раз играл на "Олд Траффорд", и ты покидаешь поле с ощущением: "Мы играли хорошо, но проиграли". Теперь команды остаются шокированы, если проигрывают там! У каждой команды есть шансы, когда они отправляются на "Олд Траффорд", — пишет Мерсон в своей колонке.
28.10.2021 12:00
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Ладно он не знает, а вот местные фаны МЮ знают?
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