ПСЖ проявил интерес к Рафинье

ПСЖ присоединился к числу претендентов на вингера "Лидса" и сборной Бразилии Рафинью.

Рафинья добился значительного прогресса с момента своего перехода из "Ренна" год назад за 17 миллионов фунтов, заявив о себе не только в Премьер-Лиге, но и на международной арене.



Например, в недавнем матче за бразильскую сборную против Венесуэлы Рафинья отдал две результативные передачи и заработал пенальти. Спустя считанные дни 24-летний вингер впервые вышел в старте национальной команды, огорчив дублем Уругвай.



По информации TEAMtalk, нападающий ПСЖ Неймар уже рекомендовал руководству своего клуба обратить внимание на Рафинью, который может альтернативой другому бразильцу, Ришарлисону из "Эвертона", для парижан.



Добавим, ранее в октябре агент Рафиньи рассказал об интересе к своему клиенту со стороны "Ливерпуля".