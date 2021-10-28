"Ливерпуль" поспорит с "Юнайтед" за Филлипса

"Ливерпуль" решил составить конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в борьбе за полузащитника "Лидса" Калвина Филлипса.

"Ливерпуль" до сих пор не обзавелся заменой Джорджиньо Вейналдуму, который минувшим летом ушел свободным агентом в ПСЖ, Джордан Хендерсон и Джеймс Милнер не становятся моложе, а Алекс Окслейд-Чемберлен открыт к смене клуба, чтобы играть чаще.



Эта ситуация заставляет "красных" задумываться об укреплении центра поля, и Daily Star утверждает, что на радаре у мерсисайдского клуба находится 25-летний Филлипс.



"Ливерпуль" уже обозначил свой интерес к Филлипсу, как ранее это сделал "Юнайтед", а главный тренер "красных" Юрген Клопп является большим поклонником таланта Калвина.



"Лидс" не хочет терять Филлипса и даже готов предложить своему талисману новый контракт на улучшенных условиях взамен истекающего в 2024 году, однако перед суммой порядка 60 миллионов фунтов "белым" будет сложно устоять.