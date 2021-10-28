"Ливерпуль" поспорит с "Юнайтед" за Филлипса

Калвин Филлипс "Ливерпуль" решил составить конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в борьбе за полузащитника "Лидса" Калвина Филлипса.

"Ливерпуль" до сих пор не обзавелся заменой Джорджиньо Вейналдуму, который минувшим летом ушел свободным агентом в ПСЖ, Джордан Хендерсон и Джеймс Милнер не становятся моложе, а Алекс Окслейд-Чемберлен открыт к смене клуба, чтобы играть чаще.

Эта ситуация заставляет "красных" задумываться об укреплении центра поля, и Daily Star утверждает, что на радаре у мерсисайдского клуба находится 25-летний Филлипс.

"Ливерпуль" уже обозначил свой интерес к Филлипсу, как ранее это сделал "Юнайтед", а главный тренер "красных" Юрген Клопп является большим поклонником таланта Калвина.

"Лидс" не хочет терять Филлипса и даже готов предложить своему талисману новый контракт на улучшенных условиях взамен истекающего в 2024 году, однако перед суммой порядка 60 миллионов фунтов "белым" будет сложно устоять.


Метки Ливерпуль, Лидс, Филлипс

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2021 10:00

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  1. gary47 28.10.2021 10:38 # gary47
    Был бы очень даже кстати. Короче мутим тему: меняем Филлипса на Филлипса и с нас 40 лямов доплаты)

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  2. sexan 28.10.2021 10:32 # sexan
    Да в МЮ сейчас хуй пойми что творится, туда переходить палевно. Ну как подметил молодой человек комментом выше, если Ливерпуль захочет, то Филипс к ним и переедет.

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  3. chr1s8rown 28.10.2021 10:31 # chr1s8rown
    Тилеманс вот кто нужен клоппу

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  4. frisby 28.10.2021 10:29 # frisby
    тут и спорить не с кем..если решат то купят без вопросов. Топарик естественно выберет Великий Ливерпуль, а не беспонтовую памойку

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