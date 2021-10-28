"Арсенал" может купить Закариа в январе

Денис Закариа Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Денис Закариа может стать трансферной целью для "Арсенала" в январе.

Решив свои проблемы с коленом, Закариа вновь принялся блистать в составе команды из Гладбаха, однако контракт Дениса по-прежнему истекает в конце этого сезона.

В сложившейся ситуации испытывающая финансовые затруднения "Боруссия" предпочитает продать Закариа в январе, нежели лишиться его летом безо всякой компенсации.

Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, Закариа хочет "почти каждый топ-клуб Италии", включая "Рому", чей главный тренер Жозе Моуриньо переключился на Дениса, не сумев заполучить Гранита Джаку из "Арсенала" минувшим летом.

Однако трансферу в "Баварию" или в один из клубов Серии А 22-летний швейцарец предпочитает переезд в Премьер-Лигу, что повышает шансы "канониров".

Другой вопрос, может ли "Арсенал" позволить себе Закариа. Не исключено, что "канонирам" сперва придется кого-нибудь продать, чтобы осилить трансфер Дениса.


Метки Арсенал, Боруссия, Закариа

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2021 09:00

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  1. easports 28.10.2021 09:15 # easports
    Капец он длиноноги. Пилите.

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  2. mixmaster 28.10.2021 09:08 # mixmaster
    чувак - свободный агент. какие еще бабки? подписной бонус 1кк?

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