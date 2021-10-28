Рэшфорд: "Мне стыдно"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заявил, что ему стыдно после поражения 0:5 от "Ливерпуля".
После унизительного домашнего поражения от злейшего врага немногие игроки "Юнайтед" наши в себе моральные силы что-либо произнести на публику.
Выждав трое суток, 23-летний Рэшфорд все-таки нарушил молчание, рассказав, что он и команда собираются делать теперь.
"Не буду лгать, я отмалчивался здесь, потому что я, будучи фанатом "Юнайтед", толком не знал, что сказать после воскресенья. Я испытывал стыд. Мне до сих пор стыдно. Фанаты — это все для нас, и вы не заслуживали этого. Мы упорно трудимся, чтобы постараться исправить это. Мы должны искупить свою вину", — пишет Рэшфорд в твиттере.
28.10.2021 08:00
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Стыдно быть болельщиком этой помойки
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Был класс 92, а теперь есть класс Г.
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Обоссана
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после всоса сборной Англий по его вине в серии пенок ему не стыдно, а после всоса лучшему клубу Англий - ему стыдно.
настоящие тупой негор
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