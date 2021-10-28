Рэшфорд: "Мне стыдно"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заявил, что ему стыдно после поражения 0:5 от "Ливерпуля".

После унизительного домашнего поражения от злейшего врага немногие игроки "Юнайтед" наши в себе моральные силы что-либо произнести на публику.



Выждав трое суток, 23-летний Рэшфорд все-таки нарушил молчание, рассказав, что он и команда собираются делать теперь.



"Не буду лгать, я отмалчивался здесь, потому что я, будучи фанатом "Юнайтед", толком не знал, что сказать после воскресенья. Я испытывал стыд. Мне до сих пор стыдно. Фанаты — это все для нас, и вы не заслуживали этого. Мы упорно трудимся, чтобы постараться исправить это. Мы должны искупить свою вину", — пишет Рэшфорд в твиттере.