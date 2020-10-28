Погба второй раз за карьеру покинет МЮ свободным агентом

"Манчестер Юнайтед" сообщил полузащитнику Полю Погба, чтобы тот уходил из клуба по окончании сезона.

Действующий контракт Погба истекает в конце этого сезона, и Поль уже много месяцев хранит гробовое молчание насчет своего будущего.



Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, "Юнайтед" предпринял попытку продлить сотрудничество с Погба, однако тот ответил отказом на предложение о новой сделке.



"Красные дьяволы" не собираются возобновлять переговоры и уже смирились с ситуацией. Клуб отпускает Поля на все четыре стороны в конце сезона, о чем 28-летнему французу уже было сказано.



Таким образом, Погба второй раз за карьеру покинет "Юнайтед" свободным агентом, что подтверждает и издание ESPN. Теоретически "дьяволы" могли бы продать Поля в январе, однако на "Олд Траффорд" считают, что пользы от экс-игрока "Ювентуса" во второй половине сезона будет больше, чем от вырученных за него денег.



Уже с января, Погба сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами. Предполагается, что Поль сделает выбор между "Реалом" и ПСЖ.



"Юнайтед" в свою очередь будет неспешно искать игрока на замену Погба, и таковым может стать полузащитник "Лидса" Калвин Филлипс.