Погба второй раз за карьеру покинет МЮ свободным агентом
"Манчестер Юнайтед" сообщил полузащитнику Полю Погба, чтобы тот уходил из клуба по окончании сезона.
Действующий контракт Погба истекает в конце этого сезона, и Поль уже много месяцев хранит гробовое молчание насчет своего будущего.
Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, "Юнайтед" предпринял попытку продлить сотрудничество с Погба, однако тот ответил отказом на предложение о новой сделке.
"Красные дьяволы" не собираются возобновлять переговоры и уже смирились с ситуацией. Клуб отпускает Поля на все четыре стороны в конце сезона, о чем 28-летнему французу уже было сказано.
Таким образом, Погба второй раз за карьеру покинет "Юнайтед" свободным агентом, что подтверждает и издание ESPN. Теоретически "дьяволы" могли бы продать Поля в январе, однако на "Олд Траффорд" считают, что пользы от экс-игрока "Ювентуса" во второй половине сезона будет больше, чем от вырученных за него денег.
Уже с января, Погба сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами. Предполагается, что Поль сделает выбор между "Реалом" и ПСЖ.
"Юнайтед" в свою очередь будет неспешно искать игрока на замену Погба, и таковым может стать полузащитник "Лидса" Калвин Филлипс.
28.10.2021 07:00
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Эх, легенду клуба уровня Дрогба для членси отпускают, Погба - Дрогба, оба переоцененки
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Зашквар полный .... бизнес кар МЮ и Вудворд :)))
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лучше бы в январе продали, никакой от него пользы не было и не будет
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сильное решение от клуба
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Обиженый обизян не нужен
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