Погба второй раз за карьеру покинет МЮ свободным агентом

Поль Погба "Манчестер Юнайтед" сообщил полузащитнику Полю Погба, чтобы тот уходил из клуба по окончании сезона.

Действующий контракт Погба истекает в конце этого сезона, и Поль уже много месяцев хранит гробовое молчание насчет своего будущего.

Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, "Юнайтед" предпринял попытку продлить сотрудничество с Погба, однако тот ответил отказом на предложение о новой сделке.

"Красные дьяволы" не собираются возобновлять переговоры и уже смирились с ситуацией. Клуб отпускает Поля на все четыре стороны в конце сезона, о чем 28-летнему французу уже было сказано.

Таким образом, Погба второй раз за карьеру покинет "Юнайтед" свободным агентом, что подтверждает и издание ESPN. Теоретически "дьяволы" могли бы продать Поля в январе, однако на "Олд Траффорд" считают, что пользы от экс-игрока "Ювентуса" во второй половине сезона будет больше, чем от вырученных за него денег.

Уже с января, Погба сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами. Предполагается, что Поль сделает выбор между "Реалом" и ПСЖ.

"Юнайтед" в свою очередь будет неспешно искать игрока на замену Погба, и таковым может стать полузащитник "Лидса" Калвин Филлипс.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2021 07:00

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Последние комментарии:




  1. dungeon-master 28.10.2021 07:39 # dungeon-master
    Эх, легенду клуба уровня Дрогба для членси отпускают, Погба - Дрогба, оба переоцененки

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  2. chelsiukpro 28.10.2021 07:34 # chelsiukpro
    Зашквар полный .... бизнес кар МЮ и Вудворд :)))

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  3. snapdragon 28.10.2021 07:26 # snapdragon
    лучше бы в январе продали, никакой от него пользы не было и не будет

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  4. meshuggah 28.10.2021 07:11 # meshuggah
    сильное решение от клуба

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  5. chop 28.10.2021 07:02 # chop
    Обиженый обизян не нужен

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