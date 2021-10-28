"Ливерпуль" придумал, как заключить новый контракт с Салахом
"Ливерпуль" придумал, каким образом можно будет заключить новый контракт с нападающим Мохамедом Салахом.
На старте нового сезона Салах выглядит лучшим игроком в Премьер-Лиге, если не во всем мире, наколотив 15 голов и отдав пять результативных передач в 12 матчах за "красных".
Контракт Салаха и так истекает в 2023 году, но великолепная форма Мохамеда дополнительно оказывает давление на руководство мерсисайдского клуба.
Как сообщает TEAMtalk в эксклюзивном материале, "Ливерпуль" хочет наградить Салаха новой сделкой на улучшенных условиях, но опасается спада у Мохамеда на четвертом десятке лет.
Ранее в прессе ходили слухи, что Салах надеется увеличить свою зарплату до 500 тысяч фунтов в неделю по новому контракту, однако в реальности Мохамед и его агент Рами Аббас не выдвигали таких требований.
Вместе с тем 29-летний египтянин рассчитывает стать самым высокооплачиваемым игроком на "Энфилде". Сейчас этот статус принадлежит защитнику Виргилу Ван Дейку, который зарабатывает 220 тыс. фунтов в неделю.
"Ливерпуль" не хочет вносить раскол в раздевалку, назначая Салаху космическую зарплату, однако выход, кажется, найден. "Красные" собираются предложить Мохамеду разовый бонус за подписание нового контракта.
При таком раскладе Салах все равно будет получать больше всех в команде Юргена Клоппа, но при этом его зарплата останется в разумных пределах и не будет вызывать жгучего чувства зависти у других игроков, особенно когда те будут обсуждать продление своих контрактов.
28.10.2021 06:00
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Сейчас повылазят хейтеры.Главный true-manc и его одноклеточные братья. Которые соскочили со страпона и будут гавкать на Салаха. Зато все помнят как Мо в одиночку разъебал их защиту. Ладно, пусть гавкают, что еще собакам делать. Мо Салах лучший, YNWA.
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Хохолы ганнибалы,они едят салу
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Хохолы они так Лахиииии
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