"Манчестер Сити" вылетел из Кубка Лиги
В среду вечером определились заключительные четвертьфиналисты Кубка Лиги. Действующий победитель турнира выбыл из борьбы.
Во время выезда к "Престону" из Чемпионшипа "Ливерпуль" столкнулся с ожесточенным сопротивлением, однако голы Такуми Минамино и Дивока Ориги помогли резервному составу "красных" одержать победу 0:2.
Прошел дальше и "Тоттенхэм", одержавший победу 0:1 в гостях у "Бернли" благодаря голу Лукаса Моуры.
А вот "Вест Хэм" и "Манчестер Сити" голов не забили, несмотря на довольно открытую игру. Победитель был определен в серии пенальти, где все предрешил единственный промах Фила Фодена — "горожане" впервые при Хосепе Гвардиоле досрочно покидают турнир.
Добавим, жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги состоится в субботу.
"Престон" — "Ливерпуль" — 0:2 (0:0)
Голы: Минамино 62, Ориги 84.
"Ливерпуль": Адриан, Уильямс, Матип (Филлипс 45), Гомес, Цимикас, Мортон, Джонс (Бек 90), Окслейд-Чемберлен (Диксон-Боннер 90), Блэр (Брэдли 55), Минамино, Ориги.
"Вест Хэм" — "Манчестер Сити" — 0:0 (0:0) победа "Вест Хэма" в серии пенальти — 5:3
"Вест Хэм": Ареоля, Джонсон, Доусон, Диоп, Крессуэлл, Соучек, Нобл, Ярмоленко (Боуэн 62), Лансини (Цоуфал 82), Масуаку (Форнальс 62), Влашич (Бенрахма 62).
"Манчестер Сити": Стеффен, Уолкер (Канселу 45), Стоунс, Аке, Зинченко, Де Брюйне (Грилиш 83), Фернандиньо, Гюндоган, Махрез (Фоден 72), Палмер (Жезус 76), Стерлинг.
"Бернли" — "Тоттенхэм" — 0:1 (0:0)
Голы: Моура 68.
"Бернли": Поуп, Робертс, Ми, Коллинс, Питерс, Макнил (Корне 75), Корк, Браунхилл, Гудмундссон (Леннон 75), Родригес (Барнс 60), Выдра (Вуд 60).
"Тоттенхэм": Голлини, Роял, Ромеро, Санчес, Дэвис, Хейбьерг, Скипп (Ндомбеле 66), Ло Чельсо (Родон 89), Бергвейн (Сон 66), Хиль (Моура 25), Кейн.
"Лестер" — "Брайтон" — 2:2 (2:1) победа "Лестера" в серии пенальти — 4:2
Голы: Барнс 6, Лукман 45 — Уэбстер 45, Мвепу 71.
"Лестер": Уорд, Дейли-Кэмпбелл (Перейра 73), Сеюнджю, Вестергор, Бертран (Менди 59), Томас, Дьюсбери-Холл (Мэддисон 59), Чоудури (Сумаре 66), Барнс, Лукман (Чоудури 73), Дака.
"Брайтон": Стил, Велтман (Данк 63), Даффи, Уэбстер (Биссума 63), Робертс (Кукурелья 69), Берн (Мвепу 45), Макаллистер, Гросс, Локадиа, Коннолли, Сармьенто (Мопе 69).
"Стоук" — "Брентфорд" — 1:2 (0:2)
Голы: Сойерс 57 — Каньос 22, Тоуни 40.
"Брентфорд": Фернандес, Айер, Гуд, Йоргенсен, Роэрслев, Бидструп (Нергор 62), Йенсен (Оньека 72), Годдос, Каньос (Генри 72), Форсс (Фосу-Генри 72), Тоуни.
27.10.2021 23:50
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Последние комментарии:
Турнир имени МС неожиданно становится интересным))
..и команды почти все из первой 10-ки остаются
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молотки в этом сезоне красавцы, что в внутренних и еврокубках, что в чемпике, хороший результат показывают.
ну а мешкам стоило попасти на более серьезного соперника, а не как в предыдущие годы, так сразу лососнули тунца
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Мойес классную команду построил. В МЮ его!
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С королевой так ? Ну вы не мужчины
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СТРАПОНЧЕСТЕР СИТИ!!!
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"Добавим, жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги состоится в субботу".
bushwacka не обманул, спасибо за инфу)
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решили последовать примеру великого сульшера, поддержать легенду соперника, молодцы
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Интересно, для кого свой 5000 коммент высрет труманс? М?
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КОРОЛЕВЫ ЗАГЛОТА)
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КОРОЛИ...
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Уихихихи королевы
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Бронирую первый коммент для Суперглора
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