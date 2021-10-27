"Манчестер Сити" вылетел из Кубка Лиги

Промах Фила Фодена В среду вечером определились заключительные четвертьфиналисты Кубка Лиги. Действующий победитель турнира выбыл из борьбы.

Во время выезда к "Престону" из Чемпионшипа "Ливерпуль" столкнулся с ожесточенным сопротивлением, однако голы Такуми Минамино и Дивока Ориги помогли резервному составу "красных" одержать победу 0:2.

Прошел дальше и "Тоттенхэм", одержавший победу 0:1 в гостях у "Бернли" благодаря голу Лукаса Моуры.

А вот "Вест Хэм" и "Манчестер Сити" голов не забили, несмотря на довольно открытую игру. Победитель был определен в серии пенальти, где все предрешил единственный промах Фила Фодена — "горожане" впервые при Хосепе Гвардиоле досрочно покидают турнир.

Добавим, жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги состоится в субботу.

"Престон" — "Ливерпуль" — 0:2 (0:0)

Голы: Минамино 62, Ориги 84.

"Ливерпуль": Адриан, Уильямс, Матип (Филлипс 45), Гомес, Цимикас, Мортон, Джонс (Бек 90), Окслейд-Чемберлен (Диксон-Боннер 90), Блэр (Брэдли 55), Минамино, Ориги.

"Вест Хэм" — "Манчестер Сити" — 0:0 (0:0) победа "Вест Хэма" в серии пенальти — 5:3

"Вест Хэм": Ареоля, Джонсон, Доусон, Диоп, Крессуэлл, Соучек, Нобл, Ярмоленко (Боуэн 62), Лансини (Цоуфал 82), Масуаку (Форнальс 62), Влашич (Бенрахма 62).

"Манчестер Сити": Стеффен, Уолкер (Канселу 45), Стоунс, Аке, Зинченко, Де Брюйне (Грилиш 83), Фернандиньо, Гюндоган, Махрез (Фоден 72), Палмер (Жезус 76), Стерлинг.

"Бернли" — "Тоттенхэм" — 0:1 (0:0)

Голы: Моура 68.

"Бернли": Поуп, Робертс, Ми, Коллинс, Питерс, Макнил (Корне 75), Корк, Браунхилл, Гудмундссон (Леннон 75), Родригес (Барнс 60), Выдра (Вуд 60).

"Тоттенхэм": Голлини, Роял, Ромеро, Санчес, Дэвис, Хейбьерг, Скипп (Ндомбеле 66), Ло Чельсо (Родон 89), Бергвейн (Сон 66), Хиль (Моура 25), Кейн.

"Лестер" — "Брайтон" — 2:2 (2:1) победа "Лестера" в серии пенальти — 4:2

Голы: Барнс 6, Лукман 45 — Уэбстер 45, Мвепу 71.

"Лестер": Уорд, Дейли-Кэмпбелл (Перейра 73), Сеюнджю, Вестергор, Бертран (Менди 59), Томас, Дьюсбери-Холл (Мэддисон 59), Чоудури (Сумаре 66), Барнс, Лукман (Чоудури 73), Дака.

"Брайтон": Стил, Велтман (Данк 63), Даффи, Уэбстер (Биссума 63), Робертс (Кукурелья 69), Берн (Мвепу 45), Макаллистер, Гросс, Локадиа, Коннолли, Сармьенто (Мопе 69).

"Стоук" — "Брентфорд" — 1:2 (0:2)

Голы: Сойерс 57 — Каньос 22, Тоуни 40.

"Брентфорд": Фернандес, Айер, Гуд, Йоргенсен, Роэрслев, Бидструп (Нергор 62), Йенсен (Оньека 72), Годдос, Каньос (Генри 72), Форсс (Фосу-Генри 72), Тоуни.


Метки Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2021 23:50

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  1. aliluya-nn 27.10.2021 23:58 # aliluya-nn
    Турнир имени МС неожиданно становится интересным))
    ..и команды почти все из первой 10-ки остаются

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  2. ssa 27.10.2021 23:57 # ssa
    молотки в этом сезоне красавцы, что в внутренних и еврокубках, что в чемпике, хороший результат показывают.

    ну а мешкам стоило попасти на более серьезного соперника, а не как в предыдущие годы, так сразу лососнули тунца

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  3. brown-ale 27.10.2021 23:56 # brown-ale
    Мойес классную команду построил. В МЮ его!

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  4. liverpool-95 27.10.2021 23:55 # liverpool-95
    С королевой так ? Ну вы не мужчины

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  5. bushwacka 27.10.2021 23:55 # bushwacka
    СТРАПОНЧЕСТЕР СИТИ!!!

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  6. ssa 27.10.2021 23:54 # ssa
    "Добавим, жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги состоится в субботу".

    bushwacka не обманул, спасибо за инфу)

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  7. van-der-slav 27.10.2021 23:53 # van-der-slav
    решили последовать примеру великого сульшера, поддержать легенду соперника, молодцы

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  8. electric 27.10.2021 23:53 # electric
    Интересно, для кого свой 5000 коммент высрет труманс? М?

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  9. b84 27.10.2021 23:53 # b84
    КОРОЛЕВЫ ЗАГЛОТА)

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  10. true-manc 27.10.2021 23:53 # true-manc
    КОРОЛИ...

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  11. gerry 27.10.2021 23:53 # gerry
    Уихихихи королевы

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  12. kipeloff89 27.10.2021 23:53 # kipeloff89
    Бронирую первый коммент для Суперглора

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