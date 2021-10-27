"Манчестер Сити" вылетел из Кубка Лиги

В среду вечером определились заключительные четвертьфиналисты Кубка Лиги. Действующий победитель турнира выбыл из борьбы.

Во время выезда к "Престону" из Чемпионшипа "Ливерпуль" столкнулся с ожесточенным сопротивлением, однако голы Такуми Минамино и Дивока Ориги помогли резервному составу "красных" одержать победу 0:2.



Прошел дальше и "Тоттенхэм", одержавший победу 0:1 в гостях у "Бернли" благодаря голу Лукаса Моуры.



А вот "Вест Хэм" и "Манчестер Сити" голов не забили, несмотря на довольно открытую игру. Победитель был определен в серии пенальти, где все предрешил единственный промах Фила Фодена — "горожане" впервые при Хосепе Гвардиоле досрочно покидают турнир.



Добавим, жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги состоится в субботу.



"Престон" — "Ливерпуль" — 0:2 (0:0)



Голы: Минамино 62, Ориги 84.



"Ливерпуль": Адриан, Уильямс, Матип (Филлипс 45), Гомес, Цимикас, Мортон, Джонс (Бек 90), Окслейд-Чемберлен (Диксон-Боннер 90), Блэр (Брэдли 55), Минамино, Ориги.



"Вест Хэм" — "Манчестер Сити" — 0:0 (0:0) победа "Вест Хэма" в серии пенальти — 5:3



"Вест Хэм": Ареоля, Джонсон, Доусон, Диоп, Крессуэлл, Соучек, Нобл, Ярмоленко (Боуэн 62), Лансини (Цоуфал 82), Масуаку (Форнальс 62), Влашич (Бенрахма 62).



"Манчестер Сити": Стеффен, Уолкер (Канселу 45), Стоунс, Аке, Зинченко, Де Брюйне (Грилиш 83), Фернандиньо, Гюндоган, Махрез (Фоден 72), Палмер (Жезус 76), Стерлинг.



"Бернли" — "Тоттенхэм" — 0:1 (0:0)



Голы: Моура 68.



"Бернли": Поуп, Робертс, Ми, Коллинс, Питерс, Макнил (Корне 75), Корк, Браунхилл, Гудмундссон (Леннон 75), Родригес (Барнс 60), Выдра (Вуд 60).



"Тоттенхэм": Голлини, Роял, Ромеро, Санчес, Дэвис, Хейбьерг, Скипп (Ндомбеле 66), Ло Чельсо (Родон 89), Бергвейн (Сон 66), Хиль (Моура 25), Кейн.



"Лестер" — "Брайтон" — 2:2 (2:1) победа "Лестера" в серии пенальти — 4:2



Голы: Барнс 6, Лукман 45 — Уэбстер 45, Мвепу 71.



"Лестер": Уорд, Дейли-Кэмпбелл (Перейра 73), Сеюнджю, Вестергор, Бертран (Менди 59), Томас, Дьюсбери-Холл (Мэддисон 59), Чоудури (Сумаре 66), Барнс, Лукман (Чоудури 73), Дака.



"Брайтон": Стил, Велтман (Данк 63), Даффи, Уэбстер (Биссума 63), Робертс (Кукурелья 69), Берн (Мвепу 45), Макаллистер, Гросс, Локадиа, Коннолли, Сармьенто (Мопе 69).



"Стоук" — "Брентфорд" — 1:2 (0:2)



Голы: Сойерс 57 — Каньос 22, Тоуни 40.



"Брентфорд": Фернандес, Айер, Гуд, Йоргенсен, Роэрслев, Бидструп (Нергор 62), Йенсен (Оньека 72), Годдос, Каньос (Генри 72), Форсс (Фосу-Генри 72), Тоуни.