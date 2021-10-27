Мерсон: "Сульшеру очень повезло, что его не уволили после 0:5"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру крупно повезло избежать увольнения после поражения 0:5 от "Ливерпуля".

Унизительное поражение от "Ливерпуля" до предела сгустило тучи над Сульшером, однако боссы "Юнайтед" не решились пойти на крайнюю меру.



Мерсон недоумевает по поводу этого решения и считает, что любой другой тренер в такой ситуации лишился бы работы.



"Прежде я еще никогда не видел такого рода результата. Ничто не сравнится с этим результатом, ничто. Я чувствовал себя неловко. Этот матч не назовешь хорошим".



"Манчестер Юнайтед" против "Ливерпуля" — это самый большой матч в мире, самый большой матч в сезоне для "Юнайтед", и они проиграли его с треском".



"Мне никогда не нравится, когда тренера увольняют, но Оле Гуннару Сульшеру очень повезло, что он все еще сохраняет свою работу. Это высшая удача для тренера".



"Мне все равно, что говорят другие, но если какой-либо тренер в Европе проиграет дома 5:0 своему злейшему врагу, этот тренер уйдет. Если "Челси" или "Арсенал" проиграют дома 5:0 "Тоттенхэму", я бы не ожидал, что их тренер будет на своем месте в понедельник утром".



"Манчестер Юнайтед" выиграл только один из пяти последних матчей в Премьер-Лиге. Это просто неприемлемо, но тренер все еще сохраняет свою работу. Я не знаю, что творится в этом клубе", — пишет Мерсон в своей колонке.