Инс обрушился с критикой на Сульшера и его штаб

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс обрушился с критикой на главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера и его штаб.

По словам Инса, требовать от Сульшера, учитывая опыт и резюме норвежца, борьбы с "Манчестер Сити", "Ливерпулем" и "Челси" — это чересчур.



Пол сомневается в квалификации не только самого Оле Гуннара, но и его помощников, результатов работы которых он просто не видит.



"Приглашая на роль главного тренера того, с кем "Кардифф" вылетел и кто затем работал в "Мольде", в крупнейший клуб мира, ты не можешь ожидать, что он создаст команду, которая будет конкурировать с лучшими командами мира. Точно не с этим тренерским штабом".



"У тебя в штабе есть тренер, который до этого работал в академии и с резервной командой (Киран Маккенна). У него есть Майкл Кэррик... Без тренерского опыта. Мики Фелан... Я не знаю, что он делает".



"Такова его команда. Это его тренерский штаб. Мы продолжаем говорить о том, что они, обладая игроками мирового уровня, не могут определиться с тактикой и получить максимальную отдачу от этих игроков".



"Посмотрите на этот штаб. Оле называет свой штаб "очень хорошим, блестящим..." В реальности это куча собачьего дерьма, потому что они пропускают голы по приколу".



"Они вообще работают над обороной? Они знают, где должны располагаться игроки, когда мяч находится в определенной точке? Я бы хотел понаблюдать, чем они занимаются в Каррингтоне".



"Я бы хотел, чтобы Оле пригласил меня на недельку и сказал: "Пол, вот этим мы занимаемся, вот так мы это делаем". Потому что во время матчей я не вижу ничего, что говорило бы мне о проделанной работе", — сообщил Инс The United Stand.