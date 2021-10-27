IFAB рекомендовал сделать правило о пяти заменах постоянным

Замена Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) вынес рекомендацию о том, чтобы сделать правило о пяти заменах постоянным.

Напомним, пять замен были впервые введены в мае 2020 — за месяц до возобновления футбольного сезона, остановленного пандемией коронавируса. Считалось, что это позволит снизить нагрузку на игроков и предотвратить травмы после вынужденного простоя.

Еще в преддверии сезона 2020/21 клубы Премьер-Лиги проголосовали за возвращение к традиционным трем заменам, сразу же оказавшись под давлением, потому что другие европейские лиги решили добровольно не отказываться от предоставленного им преимущества.

Теперь давление на Премьер-Лигу только усилится, потому что сегодня, сообщает BBC, устанавливающий правила игры в футбол IFAB рекомендовал всем федерациям, лигам и соревнованиям перейти на пять замен в качестве постоянной меры.

Добавим, среди сторонников пяти замен находятся главные тренеры Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити", однако им не удалось набрать достаточного для кворума количества сторонников (14 из 20) ни перед прошлым сезоном, ни перед этим.


Метки IFAB, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2021 21:00

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  1. chelsiukpro 27.10.2021 21:13 # chelsiukpro
    Здесь просто надо FA вести с сезона 22/23 принудительно 5 зампн и некого не спашивать! А то выебываются середняки и команды из подвала когда даже их игроки в сборных не играют...

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