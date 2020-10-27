Названа цена увольнения Сульшера для "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер В случае своего увольнения главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ол Гуннар Сульшер получит компенсацию в 7.5 млн. фунтов.

"Юнайтед" проиграл пять из девяти последних матчей во всех соревнованиях, включая унизительное домашнее поражение 0:5 от "Ливерпуля". В течение этого отрезка "красные дьяволы" одержали только три победы, все три — за счет голов, забитых в заключительные 10 минут.

Проблемы "Юнайтед" с игрой и результатами сгустили тучи над Сульшером. Руководство "дьяволов" решило пока не увольнять Оле Гуннара, но совершенно очевидно, что терпение "дьяволов" на исходе.

До международного перерыва "Юнайтед" предстоит сыграть с "Тоттенхэмом", "Аталантой" и "Манчестер Сити", и эти матчи могут стать определяющими для Сульшера.

Если все-таки уйдет до увольнения, то Сульшер, как сообщает Daily Mail, покинет "Олд Траффорд" с компенсацией в размере зарплаты за целый год. Речь идет о 7.5 млн. фунтов.

Добавим, что Сульшер является пятым самым высокооплачиваемым тренером в Премьер-Лиге. Больше Оле Гуннара зарабатывают только Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп, Брендан Роджерс и Марсело Бьелса.



Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2021 20:00

Количество просмотров Просмотров: 740

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tursa 27.10.2021 20:28 # tursa
    Роджерс и бьелса зарабатывают больше чем этот топарь?

    (ответить)

  2. mansoor 27.10.2021 20:22 # mansoor
    Блят за увольнения ещё платят. Я бы даже своих детей обеспечил бы с 7 лимонами))

    (ответить)

  3. wolfsmensch 27.10.2021 20:11 # wolfsmensch
    пздц, футбол наверное единственная индустрия, где за провальную работу ещё и доплачивают так много

    (ответить)

  4. danny949494 27.10.2021 20:09 # danny949494
    Капец нашему императору копейки платят)

    (ответить)

  5. mancunia-planet 27.10.2021 20:01 # mancunia-planet
    Столько разговоров про МЮ, ну понятное дело это лучший клуб мира.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: