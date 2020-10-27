Названа цена увольнения Сульшера для "Юнайтед"

В случае своего увольнения главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ол Гуннар Сульшер получит компенсацию в 7.5 млн. фунтов.

"Юнайтед" проиграл пять из девяти последних матчей во всех соревнованиях, включая унизительное домашнее поражение 0:5 от "Ливерпуля". В течение этого отрезка "красные дьяволы" одержали только три победы, все три — за счет голов, забитых в заключительные 10 минут.



Проблемы "Юнайтед" с игрой и результатами сгустили тучи над Сульшером. Руководство "дьяволов" решило пока не увольнять Оле Гуннара, но совершенно очевидно, что терпение "дьяволов" на исходе.



До международного перерыва "Юнайтед" предстоит сыграть с "Тоттенхэмом", "Аталантой" и "Манчестер Сити", и эти матчи могут стать определяющими для Сульшера.



Если все-таки уйдет до увольнения, то Сульшер, как сообщает Daily Mail, покинет "Олд Траффорд" с компенсацией в размере зарплаты за целый год. Речь идет о 7.5 млн. фунтов.



Добавим, что Сульшер является пятым самым высокооплачиваемым тренером в Премьер-Лиге. Больше Оле Гуннара зарабатывают только Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп, Брендан Роджерс и Марсело Бьелса.