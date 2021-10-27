"Боруссия" интересуется Вернером, Хадсон-Одои и Пулишичем

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к Тимо Вернеру, Каллуму Хадсон-Одои и Кристиану Пулишичу из "Челси".

Грядущим летом "Боруссия" почти гарантированно лишится нападающего Эрлинга Холанда, в контракте которого начнет действовать пункт о выкупе.



Это заставляет клуб из Дортмунда заранее задумываться об укреплении атакующей линии, и TEAMtalk в эксклюзивном материале утверждает, что представитель Бундеслиги уже установил контакт с "Челси" насчет трех перечисленных выше игроков.



Роль Вернера в команде Томаса Тухеля оказалась под большим вопросом после прихода на "Стэмфорд Бридж" Ромелу Лукаку, Хадсон-Одои по-прежнему с трудом проходит в стартовый состав, а Пулишич никак не решит свои проблемы со здоровьем.



Отметим, что именно из Дортмунда Пулишич прибыл в "Челси" в 2019 году. Вместе с "Боруссией" Кристиан успел выиграть Кубок Германии в сезоне 2016/17.