"Боруссия" интересуется Вернером, Хадсон-Одои и Пулишичем

Каллум Хадсон-Одои и Тимо Вернер Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к Тимо Вернеру, Каллуму Хадсон-Одои и Кристиану Пулишичу из "Челси".

Грядущим летом "Боруссия" почти гарантированно лишится нападающего Эрлинга Холанда, в контракте которого начнет действовать пункт о выкупе.

Это заставляет клуб из Дортмунда заранее задумываться об укреплении атакующей линии, и TEAMtalk в эксклюзивном материале утверждает, что представитель Бундеслиги уже установил контакт с "Челси" насчет трех перечисленных выше игроков.

Роль Вернера в команде Томаса Тухеля оказалась под большим вопросом после прихода на "Стэмфорд Бридж" Ромелу Лукаку, Хадсон-Одои по-прежнему с трудом проходит в стартовый состав, а Пулишич никак не решит свои проблемы со здоровьем.

Отметим, что именно из Дортмунда Пулишич прибыл в "Челси" в 2019 году. Вместе с "Боруссией" Кристиан успел выиграть Кубок Германии в сезоне 2016/17.


Метки Боруссия, Верне, Пулишич, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2021 19:00

Количество просмотров Просмотров: 911

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. skydreams 27.10.2021 19:29 # skydreams
    Одои точно можно слить. Пулю тоже, но жалко, все-таки пздц талант когда в форме. Вернер збс, его сливать не надо

    (ответить)

  2. tursa 27.10.2021 19:19 # tursa
    Ахахахахах че вы несете, боруссия одного из трех оформит за двадцатку, и молитесь чтоб обратно не выкупили как срукаку

    (ответить)

  3. lfcynwa 27.10.2021 19:09 # lfcynwa
    весь шлак собрать хотят

    (ответить)

  4. nepomniachtchi 27.10.2021 19:04 # nepomniachtchi
    Меняем на Холланда.
    Либо этих топарей оцениваем на 200, либо Холланда на 120- пихуй

    (ответить)

  5. chelsiukpro 27.10.2021 19:03 # chelsiukpro
    Ну нах что за приколы :))

    (ответить)

  6. sexan 27.10.2021 19:02 # sexan
    Боруссия всегда собирает всех топарей.))) 100 лямов за каждого и забирайте. Если всех троих разом, то скинем до 250 лямов. Как то так.)))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: