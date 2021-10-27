"Боруссия" интересуется Вернером, Хадсон-Одои и Пулишичем
Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к Тимо Вернеру, Каллуму Хадсон-Одои и Кристиану Пулишичу из "Челси".
Грядущим летом "Боруссия" почти гарантированно лишится нападающего Эрлинга Холанда, в контракте которого начнет действовать пункт о выкупе.
Это заставляет клуб из Дортмунда заранее задумываться об укреплении атакующей линии, и TEAMtalk в эксклюзивном материале утверждает, что представитель Бундеслиги уже установил контакт с "Челси" насчет трех перечисленных выше игроков.
Роль Вернера в команде Томаса Тухеля оказалась под большим вопросом после прихода на "Стэмфорд Бридж" Ромелу Лукаку, Хадсон-Одои по-прежнему с трудом проходит в стартовый состав, а Пулишич никак не решит свои проблемы со здоровьем.
Отметим, что именно из Дортмунда Пулишич прибыл в "Челси" в 2019 году. Вместе с "Боруссией" Кристиан успел выиграть Кубок Германии в сезоне 2016/17.
27.10.2021 19:00
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Последние комментарии:
Одои точно можно слить. Пулю тоже, но жалко, все-таки пздц талант когда в форме. Вернер збс, его сливать не надо
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Ахахахахах че вы несете, боруссия одного из трех оформит за двадцатку, и молитесь чтоб обратно не выкупили как срукаку
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весь шлак собрать хотят
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Меняем на Холланда.
Либо этих топарей оцениваем на 200, либо Холланда на 120- пихуй
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Ну нах что за приколы :))
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Боруссия всегда собирает всех топарей.))) 100 лямов за каждого и забирайте. Если всех троих разом, то скинем до 250 лямов. Как то так.)))
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