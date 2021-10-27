"Челси" обдумывает усиление центра обороны

Андреас Кристенсен и Антонио Рюдигер "Челси" строит большие планы по укреплению центра обороны грядущим летом.

"Челси" пытался купить центрального защитника еще минувшим летом, до последнего сражаясь за Жюля Кунде и уже освободив место для новичка с помощью продажи Курта Зума, однако "Севилья" не пошла на сделку с "синими".

Грядущим летом потребность в усилении этой позиции будет гораздо выше. Дело в том, что в конце этого сезона истекают контракты Антонио Рюдигера, Андреаса Кристенсена, Тиаго Силвы и Сесара Аспиликуэты, причем с первыми двумя у "Челси" есть серьезные разногласия насчет продления сотрудничества.

В сложившейся ситуации "синие" вынуждены работать сразу над несколькими трансферными целями, среди которых Eurosport.co.uk называет не только упомянутого выше Кунде, но также Маттейса Де Лига из "Ювентуса" и Пау Торреса из "Вильярреала".

Издание также добавляет, что Рюдигер вполне может остаться в Премьер-Лиге, даже если покинет "Челси". Свой интерес к Антонио обозначили "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".


Метки Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. nepomniachtchi 27.10.2021 18:59 # nepomniachtchi
    Пора уже перестать тянуть кота за яйца. А то в конце сезона можем бесплатно потерять всю линию- Аспиликуэта, Силва, Рюдигер и Кристенсен.
    Верю в бизнекарси

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  2. hunter022 27.10.2021 18:10 # hunter022
    Зачем легионеры? Берите местного Магвайер за сотку лямов самое то

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