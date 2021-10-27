"Челси" обдумывает усиление центра обороны

"Челси" строит большие планы по укреплению центра обороны грядущим летом.

"Челси" пытался купить центрального защитника еще минувшим летом, до последнего сражаясь за Жюля Кунде и уже освободив место для новичка с помощью продажи Курта Зума, однако "Севилья" не пошла на сделку с "синими".



Грядущим летом потребность в усилении этой позиции будет гораздо выше. Дело в том, что в конце этого сезона истекают контракты Антонио Рюдигера, Андреаса Кристенсена, Тиаго Силвы и Сесара Аспиликуэты, причем с первыми двумя у "Челси" есть серьезные разногласия насчет продления сотрудничества.



В сложившейся ситуации "синие" вынуждены работать сразу над несколькими трансферными целями, среди которых Eurosport.co.uk называет не только упомянутого выше Кунде, но также Маттейса Де Лига из "Ювентуса" и Пау Торреса из "Вильярреала".



Издание также добавляет, что Рюдигер вполне может остаться в Премьер-Лиге, даже если покинет "Челси". Свой интерес к Антонио обозначили "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".