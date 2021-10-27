"Боруссия" подтвердила интерес "Ливерпуля" к Беллингему

Джуд Беллингем Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель подтвердил, что "Ливерпуль" находится среди клубов, заинтересованных в полузащитнике Джуде Беллингеме.

На текущей неделе немецкое издание Bild сообщило, что "Боруссия", заранее готовясь к летнему трансферному окну, установила за Беллингема цену в 101 миллион фунтов.

Среди претендентов на Джуда называются "Манчестер Сити", "Челси" и "Манчестер Юнайтед", однако "Ливерпуль" тоже хочет 18-летнего англичанина.

"К Джуду существует большой интерес, не только со стороны "Ливерпуля". Однако у него нет пункта о выкупе, и мы не ограничиваем цену за него. Его здесь любят, ему это нравится. Нет признаков, что он покинет Дортмунд в ближайшее время", — сообщил Кель Sport1.


Метки Беллингем, Боруссия, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2021 17:00

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  1. true-manc 27.10.2021 17:10 # true-manc
    вряд ли этот рансфер состоится
    во-первых, у нищей портовни нет столько денег, во-вторых, Беллингем сам не пойдет в бесперспективную помойку

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