"Боруссия" подтвердила интерес "Ливерпуля" к Беллингему

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель подтвердил, что "Ливерпуль" находится среди клубов, заинтересованных в полузащитнике Джуде Беллингеме.

На текущей неделе немецкое издание Bild сообщило, что "Боруссия", заранее готовясь к летнему трансферному окну, установила за Беллингема цену в 101 миллион фунтов.



Среди претендентов на Джуда называются "Манчестер Сити", "Челси" и "Манчестер Юнайтед", однако "Ливерпуль" тоже хочет 18-летнего англичанина.



"К Джуду существует большой интерес, не только со стороны "Ливерпуля". Однако у него нет пункта о выкупе, и мы не ограничиваем цену за него. Его здесь любят, ему это нравится. Нет признаков, что он покинет Дортмунд в ближайшее время", — сообщил Кель Sport1.