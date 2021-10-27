Кепа готов заменить Менди во время Кубка Африки

Кепа Аррисабалага Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага заявил, что будет готов заменить Эдуара Менди, когда тот уедет на Кубок Африки.

Накануне вечером Кепа, который с прошлого сезона является дублером Менди, помог "синим" победить "Саутгемптон" в серии пенальти и выйти в четвертьфинал Кубка Лиги.

Это был всего лишь третий матч для Кепы в этом сезоне, однако 27-летний испанец уверен в себе и готов к тому, что в январе Менди отправится выступать за сборную Сенегала.

"Ну, до этого еще два месяца. Конечно, мы знаем, что это может произойти, и я буду готов, однако нам предстоит сыграть еще много матчей, прежде чем мы начнем думать об этом".

"Давайте двигаться шаг за шагом, а там посмотрим. Если он (Менди) уедет на Кубок Африки, я пожелаю ему успехов и буду готов. Однако до этого момента еще долго", — цитирует Кепу The Independent.


Метки Аррисабалага, Кубок Африки, Менди, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2021 16:00

Количество просмотров Просмотров: 662

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Последние комментарии:




  1. liver4ever 27.10.2021 17:09 # liver4ever
    Забавно, что именно в кубке Африки белый Кепа меняет черного Менди!
    Нет не расист, это факт!

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  2. jirrort 27.10.2021 16:21 # jirrort
    ЛЕГЕНДА!!!

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  3. ketamin 27.10.2021 16:12 # ketamin
    Вот пусть и летит в Африку заменять там Менди. А Эдуар пусть остаётся в Лондоне.

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  4. sexan 27.10.2021 16:07 # sexan
    Ну ёпт, хз. Кепа тот игрок который может тащить как батя, а может и обосраться как петушок.

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  5. golokante 27.10.2021 16:03 # golokante
    Ну и пиздец наступит борьбе за АПЛ

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  6. naby-keita 27.10.2021 16:02 # naby-keita
    Маринка с дубу рухнула что ле? Кепа европеец, он не может играть за Менди в Кубке Африки!

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  7. danny949494 27.10.2021 16:01 # danny949494
    Лучший голкипер АПЛ после Менди.

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