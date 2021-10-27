Кепа готов заменить Менди во время Кубка Африки

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага заявил, что будет готов заменить Эдуара Менди, когда тот уедет на Кубок Африки.

Накануне вечером Кепа, который с прошлого сезона является дублером Менди, помог "синим" победить "Саутгемптон" в серии пенальти и выйти в четвертьфинал Кубка Лиги.



Это был всего лишь третий матч для Кепы в этом сезоне, однако 27-летний испанец уверен в себе и готов к тому, что в январе Менди отправится выступать за сборную Сенегала.



"Ну, до этого еще два месяца. Конечно, мы знаем, что это может произойти, и я буду готов, однако нам предстоит сыграть еще много матчей, прежде чем мы начнем думать об этом".



"Давайте двигаться шаг за шагом, а там посмотрим. Если он (Менди) уедет на Кубок Африки, я пожелаю ему успехов и буду готов. Однако до этого момента еще долго", — цитирует Кепу The Independent.