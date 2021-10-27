Кепа готов заменить Менди во время Кубка Африки
Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага заявил, что будет готов заменить Эдуара Менди, когда тот уедет на Кубок Африки.
Накануне вечером Кепа, который с прошлого сезона является дублером Менди, помог "синим" победить "Саутгемптон" в серии пенальти и выйти в четвертьфинал Кубка Лиги.
Это был всего лишь третий матч для Кепы в этом сезоне, однако 27-летний испанец уверен в себе и готов к тому, что в январе Менди отправится выступать за сборную Сенегала.
"Ну, до этого еще два месяца. Конечно, мы знаем, что это может произойти, и я буду готов, однако нам предстоит сыграть еще много матчей, прежде чем мы начнем думать об этом".
"Давайте двигаться шаг за шагом, а там посмотрим. Если он (Менди) уедет на Кубок Африки, я пожелаю ему успехов и буду готов. Однако до этого момента еще долго", — цитирует Кепу The Independent.
27.10.2021 16:00
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Последние комментарии:
Забавно, что именно в кубке Африки белый Кепа меняет черного Менди!
Нет не расист, это факт!
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ЛЕГЕНДА!!!
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Вот пусть и летит в Африку заменять там Менди. А Эдуар пусть остаётся в Лондоне.
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Ну ёпт, хз. Кепа тот игрок который может тащить как батя, а может и обосраться как петушок.
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Ну и пиздец наступит борьбе за АПЛ
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Маринка с дубу рухнула что ле? Кепа европеец, он не может играть за Менди в Кубке Африки!
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Лучший голкипер АПЛ после Менди.
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