"Вест Хэму" разрешили увеличить вместимость Лондонского стадиона

Лондонский стадион "Вест Хэм" получил разрешение увеличить вместимость Лондонского стадиона до 62,500 зрителей.

Лондонский стадион, построенный к Олимпийским играм в Лондоне в 2012 году, является домом для "молотобойцев" с 2016 и в данный момент может принимать до 60,000 зрителей.

Наблюдая растущий спрос на билеты среди болельщиков благодаря успешной игре команды при Дэвиде Мойесе, "Вест Хэм" задумался о расширении своей арены и сейчас получил на это зеленый свет, сообщает Sky Sports.

Стоит отметить, это расширение будет формальным — без строительных работ. Дело в том, что предельная вместимость Лондонского стадиона составляет 67,000 зрителей и ограничивается искусственно на футбольные матчи.

Добавим, "Вест Хэм" полностью продавал билеты на все домашние матчи этого сезона Премьер-Лиги. "Солд-аут" зафиксирован и на поединок против "Манчестер Сити" в Кубке Лиги сегодня вечером.


Метки Вест Хэм, Лондонский стадион, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2021 15:00

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  1. bezviz 27.10.2021 15:10 # bezviz
    6ля все кругом увеличивают вместимость а чего наш Бриджик стоит на месте, скоро самым маленьким стадионом будет

    (ответить)

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