"Вест Хэму" разрешили увеличить вместимость Лондонского стадиона

"Вест Хэм" получил разрешение увеличить вместимость Лондонского стадиона до 62,500 зрителей.

Лондонский стадион, построенный к Олимпийским играм в Лондоне в 2012 году, является домом для "молотобойцев" с 2016 и в данный момент может принимать до 60,000 зрителей.



Наблюдая растущий спрос на билеты среди болельщиков благодаря успешной игре команды при Дэвиде Мойесе, "Вест Хэм" задумался о расширении своей арены и сейчас получил на это зеленый свет, сообщает Sky Sports.



Стоит отметить, это расширение будет формальным — без строительных работ. Дело в том, что предельная вместимость Лондонского стадиона составляет 67,000 зрителей и ограничивается искусственно на футбольные матчи.



Добавим, "Вест Хэм" полностью продавал билеты на все домашние матчи этого сезона Премьер-Лиги. "Солд-аут" зафиксирован и на поединок против "Манчестер Сити" в Кубке Лиги сегодня вечером.