Погба опроверг слухи о конфликте с Сульшером
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба опроверг слухи о своем конфликте с главным тренером Оле Гуннаром Сульшером.
После удаления Погба против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье появилась информация, что Поль извинился перед партнерами по команде, но отказался разговаривать с Сульшером, который оставил его вне стартового состава на важнейший матч.
Также утверждалось, что из-за обиды на Сульшера 28-летний француз решил поставить на паузу все переговоры о продлении своего контракта, истекающего в конце этого сезона.
Спустя сутки Погба на это отреагировал, назвав "фейковой новостью" материал издания The Sun.
"Большая ложь, чтобы сделать громкий заголовок", — написал Поль в твиттере.
27.10.2021 14:00
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26.10.2021 21:17 # удалить
drogba11cool
Это The Sun, не ведитесь.
Источник: http://fapl.ru/posts/89172/?c=1#c7439431
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