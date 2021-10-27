Погба опроверг слухи о конфликте с Сульшером

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба опроверг слухи о своем конфликте с главным тренером Оле Гуннаром Сульшером.

После удаления Погба против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье появилась информация, что Поль извинился перед партнерами по команде, но отказался разговаривать с Сульшером, который оставил его вне стартового состава на важнейший матч.



Также утверждалось, что из-за обиды на Сульшера 28-летний француз решил поставить на паузу все переговоры о продлении своего контракта, истекающего в конце этого сезона.



Спустя сутки Погба на это отреагировал, назвав "фейковой новостью" материал издания The Sun.



"Большая ложь, чтобы сделать громкий заголовок", — написал Поль в твиттере.