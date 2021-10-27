Бент советует Сульшеру усадить Роналду в запас, чтобы спастись от увольнения

Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент посоветовал главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру усадить нападающего Криштиану Роналду в запас.

Роналду является практически неприкасаемым при Сульшере в этом сезоне. Оле Гуннару пришлось много оправдываться, когда он вдруг дал передышку Криштиану в матче против "Эвертона" и не выпустил его с первых минут.



Однако Бент советует Сульшеру быть смелее в такого рода решениях. Даррен считает, что Оле Гуннару стоит вернуть на острие атак Эдинсона Кавани для улучшения игры команды.



"Думаю, Оле нужно принять большие решения".



"Если он действительно хочет прессинговать на каждом участке поля, тогда ему нужно замахнуться на самого Роналду. Роналду был хорош, но Кавани в плане энергии, прессинга и работоспособности гораздо лучше. Когда бы ни выходил Кавани, он упорно трудится".



"Если Оле Гуннар Сульшер хочет продержаться в этой роли гораздо дольше, тогда он должен начать принимать большие решения, в том числе не включать больших игроков в состав", — сообщил Бент talkSPORT.