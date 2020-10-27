Родригес считает Кейна лучшим нападающим в стране

Харри Кейн Джей Родригес из "Бернли" заявил, что Харри Кейн из "Тоттенхэма" остается лучшим нападающим в стране.

Испытав летом разочарование от несостоявшегося трансфера в "Манчестер Сити", Кейн слабо начал новый сезон и к настоящему моменту может похвастать только одним голом в Премьер-Лиге.

Однако в преддверии матча 4-го раунда Кубка Лиги против "шпор" Родригес дал понять, что текущая форма Харри не вводит "Бернли" в заблуждение.

"Мне кажется, он лучший нападающий в стране. У него есть все, что необходимо нападающему".

"Конечно, я не знаю его как личность, как человека, но я могу видеть, что он рассудителен, а также решителен во всем, что делает на поле".

"Он может отправить мяч в ворота любым способом, он игрок мирового уровня, и я думаю, он определенно является лучшим нападающим в Англии. Всегда приятно противостоять такого рода игрокам", — цитирует Родригеса Sky Sports.


Метки Бернли, Кейн, Кубок Лиги, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2021 12:00

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  1. jirrort 27.10.2021 12:05 # jirrort
    Я на месте боссов Ньюкасла все силы и средства бросил бы на то,чтобы заманить Кейна И Пакетинку.

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