Фил Невилл заступился за Сульшера

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл выступил в защиту главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера.

Сульшер оказался под колоссальным давлением после домашнего поражения 0:5 от "Ливерпуля" в минувший уикенд, однако Невилл, выступавший бок о бок с Оле Гуннаром за "Юнайтед" с 1996 по 2005 год, призывает не делать из этого трагедию.



Фил уверен, что "дьяволы" смогут отреагировать на это болезненное поражение, как уже неоднократно делали в своей истории.



"Я сам играл за "Юнайтед", когда мы уступали 5:0. Такие вещи случаются в футболе. Думаю, ситуация вышла из под контроля в плане того, какую сенсацию из этого делают".



"Юнайтед" проиграл футбольный матч "Ливерпулю" со счетом 5:0. Да, это больно. Да, это, наверное, до тошноты тяжело каждому, кто когда-либо играл, поддерживал или имел отношение к "Манчестер Юнайтед" — но такое впечатление, что прежде "Юнайтед" никогда не проигрывал 5:0 в своей истории".



"Это случалось, а "Юнайтед" реабилитировался и выигрывал трофеи. Я сам проигрывал на "Сент-Джеймс Парк" 5:0. Филипп Альбер задал жару Петеру Шмейхелю, и ощущение от той игры не отличалось".



"Единственная разница в том, что тогда не было миллиарда людей в твиттере, считающих себя знатоками во всем", — сообщил Невилл Miami Herald.