Фил Невилл заступился за Сульшера

Фил Невилл и Оле Гуннар Сульшер Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл выступил в защиту главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера.

Сульшер оказался под колоссальным давлением после домашнего поражения 0:5 от "Ливерпуля" в минувший уикенд, однако Невилл, выступавший бок о бок с Оле Гуннаром за "Юнайтед" с 1996 по 2005 год, призывает не делать из этого трагедию.

Фил уверен, что "дьяволы" смогут отреагировать на это болезненное поражение, как уже неоднократно делали в своей истории.

"Я сам играл за "Юнайтед", когда мы уступали 5:0. Такие вещи случаются в футболе. Думаю, ситуация вышла из под контроля в плане того, какую сенсацию из этого делают".

"Юнайтед" проиграл футбольный матч "Ливерпулю" со счетом 5:0. Да, это больно. Да, это, наверное, до тошноты тяжело каждому, кто когда-либо играл, поддерживал или имел отношение к "Манчестер Юнайтед" — но такое впечатление, что прежде "Юнайтед" никогда не проигрывал 5:0 в своей истории".

"Это случалось, а "Юнайтед" реабилитировался и выигрывал трофеи. Я сам проигрывал на "Сент-Джеймс Парк" 5:0. Филипп Альбер задал жару Петеру Шмейхелю, и ощущение от той игры не отличалось".

"Единственная разница в том, что тогда не было миллиарда людей в твиттере, считающих себя знатоками во всем", — сообщил Невилл Miami Herald.


Метки Манчестер Юнайтед, Невилл, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. ensiferum 27.10.2021 11:37 # ensiferum
    Физрук физрука.

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  2. gerrard08 27.10.2021 11:25 # gerrard08
    Если не ошибаюсь, этот конченый предлагал статую ему возвести)

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  3. true-manc 27.10.2021 11:17 # true-manc
    всё по делу.
    Сульшер должен и дальше тренировать маню, он ни в чем не виноват.

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  4. jokerz 27.10.2021 11:16 # jokerz
    Адекватно.

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  5. sv-softwater 27.10.2021 11:04 # sv-softwater
    по фактам

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