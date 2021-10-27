Мерфи: "Сульшеру уже не исправить ситуацию в "Юнайтед"

Экс-полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи уверен, что главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру не удастся наладить игру своей команды.

По всей видимости, Сульшер пока останется на своем посту, несмотря на поражение 0:5 от "Ливерпуля" в минувший уикенд.



Ожидается, что "Юнайтед" даст Оле Гуннару шанс привести в порядок игру и результаты, однако Мерфи считает, что ситуация слишком запущена и необратима.



"У тебя как у игрока есть чувство собственного достоинства, и тебе нельзя опускать руки, но именно тренер диктует, как игроки играют, в каком темпе и с каким настроем. То, как ты тренируешься и как ведешь себя, — все это исходит свыше".



"Как мы уже много раз отмечали, у их плохой игры долгое время не было последствий".



"Их статистические показатели насчет физподготовки удручают. Мы можем видеть, что "Юнайтед" находится внизу таблицы по показателям оборонительной игры, и от этого не спрячешься".



"Я не представляю, как он сможет это исправить. Это зашло слишком далеко", — сообщил Мерфи talkSPORT.



