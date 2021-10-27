Артета развеял опасения насчет здоровья Уайта

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета развеял опасения насчет здоровья защитника Бена Уайта.

Накануне вечером "Арсенал" отпраздновал победу 2:0 над "Лидсом" и вышел в четвертьфинал Кубка Лиги, однако этот успех был омрачен вынужденной заменой Уайта.



24-летний англичанин, стоивший "канонирам" 50 миллионов фунтов, покидал поле "Эмирейтс" в начале второго тайма с видимым дискомфортом, сразу направившись в раздевалку.



К счастью, никакой травмы у Уайта нет. Бена сразила та же болезнь, что и защитника Пабло Мари, который вообще не попал в заявку на матч.



"У нас тут ходит какой-то вирус. Мы также недосчитались Пабло сегодня, он чувствовал себя неважно. Бена это беспокоило день или два. Его самочувствие оставляло желать лучшего, поэтому мы заменили его", — цитирует Артету Evening Standard.