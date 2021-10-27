Райола обсудит с "Ювентусом" возвращение Погба
В следующем месяце агент Мино Райола встретится с руководством "Ювентуса", чтобы обсудить возвращение полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в Турин.
Контракт Погба с "Юнайтед" по-прежнему истекает в конце этого сезона, и уход Поля выглядит все более вероятным — особенно в свете слухов о конфликте с главным тренером "красных дьяволов" Оле Гуннаром Сульшером.
Как утверждает Sport Italia, представитель Погба не сидит сложа руки и уже договорился о своем визите в Турин в ноябре.
Райоле и "Ювентусу" предстоит обсудить не только будущее Погба, но также ряд других вопросов, включая возможный переход Алессио Романьоли из "Милана" и продление контракта с Федерико Бернардески.
При этом в интервью изданию The Times Райола сообщил, что у него "нет новостей" насчет будущего Погба, переведя все стрелки на "Юнайтед".
"Вам следует спросить "Манчестер Юнайтед" насчет продления контракта Поля. В данный момент все тихо. Новостей нет", — заявил Райола.
27.10.2021 08:00
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