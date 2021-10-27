Райола обсудит с "Ювентусом" возвращение Погба

Поль Погба В следующем месяце агент Мино Райола встретится с руководством "Ювентуса", чтобы обсудить возвращение полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в Турин.

Контракт Погба с "Юнайтед" по-прежнему истекает в конце этого сезона, и уход Поля выглядит все более вероятным — особенно в свете слухов о конфликте с главным тренером "красных дьяволов" Оле Гуннаром Сульшером.

Как утверждает Sport Italia, представитель Погба не сидит сложа руки и уже договорился о своем визите в Турин в ноябре.

Райоле и "Ювентусу" предстоит обсудить не только будущее Погба, но также ряд других вопросов, включая возможный переход Алессио Романьоли из "Милана" и продление контракта с Федерико Бернардески.

При этом в интервью изданию The Times Райола сообщил, что у него "нет новостей" насчет будущего Погба, переведя все стрелки на "Юнайтед".

"Вам следует спросить "Манчестер Юнайтед" насчет продления контракта Поля. В данный момент все тихо. Новостей нет", — заявил Райола.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Райола, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2021 08:00

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  1. intellect 27.10.2021 08:59 # intellect
    Антипатию вызывают подобные типы, ноль духовности и приверженности к клубу

    (ответить)

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