Райола обсудит с "Ювентусом" возвращение Погба

В следующем месяце агент Мино Райола встретится с руководством "Ювентуса", чтобы обсудить возвращение полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в Турин.

Контракт Погба с "Юнайтед" по-прежнему истекает в конце этого сезона, и уход Поля выглядит все более вероятным — особенно в свете слухов о конфликте с главным тренером "красных дьяволов" Оле Гуннаром Сульшером.



Как утверждает Sport Italia, представитель Погба не сидит сложа руки и уже договорился о своем визите в Турин в ноябре.



Райоле и "Ювентусу" предстоит обсудить не только будущее Погба, но также ряд других вопросов, включая возможный переход Алессио Романьоли из "Милана" и продление контракта с Федерико Бернардески.



При этом в интервью изданию The Times Райола сообщил, что у него "нет новостей" насчет будущего Погба, переведя все стрелки на "Юнайтед".



"Вам следует спросить "Манчестер Юнайтед" насчет продления контракта Поля. В данный момент все тихо. Новостей нет", — заявил Райола.