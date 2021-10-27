Тухель отметил роль Кепы в выходе "Челси" в 1/4 финала Кубка Лиги

Главный тренер "Челси" Томас Тухель отметил роль голкипера Кепы Аррисабалаги в выходе "синих" в четвертьфинал Кубка Лиги.

Оставаясь самым дорогим голкипером в мире, в "Челси" Кепа является только запасным вратарем, страхуя Эдуара Менди и получая практику во второстепенных турнирах.



Впрочем, Аррисабалага все равно находит возможности себя проявлять. 27-летний испанец неважно сыграл в эпизоде с пропущенным голом, но реабилитировался за это несколькими спасениями в концовке основного времени и двумя сейвами в серии пенальти в матче 4-го раунда Кубка Лиги против дерзого "Саутгемптона".



Похожим образом Кепа стал героем в поединке предыдущего раунда против "Астон Виллы", а также в матче за Суперкубок Европы против "Вильярреала" в августе, и это радует Тухеля.



"Он проявляет себя, и он полон уверенности в себе. Он проводит хорошие матчи за нас, но нужно делать это снова и снова. Только то, что ты одержал победу в серии пенальти, не означает по умолчанию, что ты сделаешь это снова".



"Нужно отдать ему должное. Победить в серии пенальти — это особенная вещь в футболе. Он вновь был очень сосредоточен и хладнокровен. Кепа сыграл важную роль в том, что мы прошли дальше", — цитирует Тухеля Evening Standard.