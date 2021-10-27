Почеттино — цель номер один "Юнайтед" на замену Сульшеру

В случае расставания с Оле Гуннаром Сульшером "Манчестер Юнайтед" хочет видеть своим следующим главным тренером Маурисио Почеттино из ПСЖ.

Сульшер оказался на грани увольнения после позорного поражения 0:5 от "Ливерпуля" в минувшее воскресенье, однако боссы "Юнайтед" решили дать Оле Гуннару шанс наладить ситуацию.



Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, избежать экзекуции Сульшеру помогло то, что большинство лидеров раздевалки по-прежнему его поддерживают. Вдобавок у руководства клуба нет единого мнения насчет того, кем можно было бы заменить Оле Гуннара прямо сейчас.



По информации издания, в идеале "красные дьяволы" хотели бы предложить работу Почеттино, если Сульшер все-таки не справится. В прошло Маурисио неоднократно связывали с назначением на "Олд Траффорд".



Почеттино привлекателен для "дьяволов" своим стилем игры, умением работать с молодежью и готовностью кропотливо выстраивать команду. Вдобавок 49-летний аргентинец провел почти семь лет в Премьер-Лиге, тренируя "Саутгемптон" и "Тоттенхэм".



Кандидатура Почеттино пользуется большой поддержкой в руководстве "Юнайтед", в том числе со стороны сэра Алекса Фергюсона, но одновременно "дьяволы" понимают, что уговорить Маурисио бросить Лионеля Месси и компанию посреди сезона было бы крайне затруднительно.



Ожидается, что Сульшер получит время минимум до ближайшего международного перерыва. Это даст боссам "Юнайтед" время, чтобы определиться с планом по возможной смене главного тренера.