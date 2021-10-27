Почеттино — цель номер один "Юнайтед" на замену Сульшеру

Маурисио Почеттино и Оле Гуннар Сульшер В случае расставания с Оле Гуннаром Сульшером "Манчестер Юнайтед" хочет видеть своим следующим главным тренером Маурисио Почеттино из ПСЖ.

Сульшер оказался на грани увольнения после позорного поражения 0:5 от "Ливерпуля" в минувшее воскресенье, однако боссы "Юнайтед" решили дать Оле Гуннару шанс наладить ситуацию.

Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, избежать экзекуции Сульшеру помогло то, что большинство лидеров раздевалки по-прежнему его поддерживают. Вдобавок у руководства клуба нет единого мнения насчет того, кем можно было бы заменить Оле Гуннара прямо сейчас.

По информации издания, в идеале "красные дьяволы" хотели бы предложить работу Почеттино, если Сульшер все-таки не справится. В прошло Маурисио неоднократно связывали с назначением на "Олд Траффорд".

Почеттино привлекателен для "дьяволов" своим стилем игры, умением работать с молодежью и готовностью кропотливо выстраивать команду. Вдобавок 49-летний аргентинец провел почти семь лет в Премьер-Лиге, тренируя "Саутгемптон" и "Тоттенхэм".

Кандидатура Почеттино пользуется большой поддержкой в руководстве "Юнайтед", в том числе со стороны сэра Алекса Фергюсона, но одновременно "дьяволы" понимают, что уговорить Маурисио бросить Лионеля Месси и компанию посреди сезона было бы крайне затруднительно.

Ожидается, что Сульшер получит время минимум до ближайшего международного перерыва. Это даст боссам "Юнайтед" время, чтобы определиться с планом по возможной смене главного тренера.


Метки Манчестер Юнайтед, Почеттино, ПСЖ, Сульшер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2021 06:00

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  1. drogba11cool 27.10.2021 07:01 # drogba11cool
    МЮ нужен не работник с молодёжью, а победитель.

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  2. apl-nash 27.10.2021 06:34 # apl-nash
    Из одного гарема - в другой гарем

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  3. dungeon-master 27.10.2021 06:04 # dungeon-master
    ГЕТМАН!!!

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  4. bbezvizz 27.10.2021 06:03 # bbezvizz
    хохолы животные

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