"Арсенал" и "Челси" вышли в 1/4 финала Кубка Лиги
Во вторник вечером определились первые четвертьфиналисты Кубка Лиги, среди которых оказались "Арсенал" и "Челси".
Судьба матча на "Эмирейтс" между "Арсеналом" и "Лидсом" была предрешена на 55-й минуте, когда вышедший на замену Калум Чемберс своим первым же касанием мяча поразил ворота головой после розыгрыша углового. Вскоре, воспользовавшись неудачной скидкой защитника назад, Эдди Нкетиа убежал в прорыв и установил окончательный счет — 2:0.
Матч на "Стэмфорд Бридж" между "Челси" и "Саутгемптоном" получился гораздо упорнее. Хозяева повели в счете в концовке первого тайма, когда Кай Хаверц головой замкнул подачу углового. Вторая половина началась с того, что Че Адамс добил в ворота мяч, просочившийся между ног Кепы Аррисабалаги после удара Кайла Уолкер-Питерса — 1:1. После перерыва шла открытая игра, обе команды стремились к победе, но победитель был определен только в серии пенальти, где удача улыбнулась "синим" и Кепе, совершившему два сейва.
Пришлось бить пенальти и в противостоянии КПР с "Сандерлендом", и здесь верх взял представитель Лиги Один.
"Арсенал" — "Лидс" — 2:0 (0:0)
Голы: Чемберс 55, Нкетиа 69.
"Арсенал": Лено, Соареш, Холдинг (Тавареш 76), Уайт (Чемберс 55), Колашинац, Мэйтланд-Найлс, Эльнени (Локонга 72), Смит-Роу (Лакасетт 72), Мартинелли, Нкетиа, Пепе.
"Лидс": Мелье, Драмех, Льоренте (Купер 59), Стрейк, Даллас, Филлипс, Форшоу (Клих 45), Робертс (Гелхардт 53), Джеймс (Саммервилл 70), Харрисон, Родриго (Гринвуд 70).
Предупреждения: Соареш — Робертс.
"Челси" — "Саутгемптон" — 1:1 (1:0) победа "Челси" в серии пенальти — 4:3
Голы: Хаверц 44 — Адамс 47.
"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Чалоба, Сарр, Хадсон-Одои, Баркли (Чилуэлл 67), Ковачич, Ньигес, Алонсо, Зийеш (Маунт 67), Хаверц.
"Саутгемптон": Форстер, Валери, Лянко, Салису, Уолкер-Питерс, Диалло (Ромеу 77), Стюарт Армстронг (Смоллбоун 77), Телла (Уолкотт 67), Дженепо (Дженепо 83), Адамс (Лонг 66), Адам Армстронг.
Предупреждения: Диалло, Дженепо, Форстер.
КПР — "Сандерленд" — 0:0 (0:0) победа "Сандерленда" в серии пенальти — 3:1
26.10.2021 23:50
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Последние комментарии:
Одои бля такой талант. Но мне просто кажется что как человек он глуповатый что ли... Просто постоянно какую-то тупость делает в решающий момент - где надо бить пасует, где пасовать бьёт. А ведёт себя как звезда почему-то кажется. Жаль что не слили в Баварку тогда
(ответить)
Хаверц самый единалистый среди пенсов, уже какой матч подряд замечаю, что если он в районе штрафной с мячом, то никогда не даст пас, будет лупить сам. За два месяца игры в апл не сделал ни одной передачи на Лукаку. Надеюсь, с возрастом пройдёт
(ответить)
Императоры.
(ответить)
Мало кто наверно и заметил что Ковачич ТОП! скока обводок на скорости сделал и конечно по ногам нахватался! САУЛ неплохо сыграл...видно привыкает к темпу и силе АПЛ
(ответить)
Кепа, видимо, смирился со своей ролью и целыми днями чисто пенки отрабатывает
(ответить)
> КПР — "Сандерленд" — 0:0 (0:0) победа "Сандерленда" в серии пенальти — 3:1
КОТЫ!!!
(ответить)
Где новость о победе Артеты над Бьелсой? Что бл за неуважение к "непобедимым"...
(ответить)
У саута своя вселенная, они финал лч играли)
(ответить)
Заебись:
Сарр
Чалоба
Хаверц
Джеймс
Хуёво:
Сауль (в защите)
Баркли
Алонсо
Одои
Пздц ужасно:
Зиеш
(ответить)
Сегодня присмотрелся к блевотная форме пенсов и теперь она кажется, уже вполне себе норм. Мб это когнитивное искажение какое-то, надо, чтобы Искандерик пояснил
(ответить)
Императоры! Кепа император, в очередной раз вытащил!!!
Маунт ослоеб)
(ответить)
Отличный матч на Бридже, показательный, пенсов даже чморить не надо, сами всё поняли. Святых жаль, особенно молодого, который пенку выше пробил. Он вроде в Кепу с трёх метров головой пробил, мог хоронить пенсов ещё по ходу матча.
PS Кто же пристрелит Журавля наконец? Чтоб не мучался болезный, когда пытается понять по какой схеме кто где играет, и вообще что на поле происходит.
(ответить)
после того как вышел Бен, я чёт вообще схему не уловил
(ответить)
26.10.2021 21:45 # удалить
jirrort
Будет серия пенальти,где Кепа снова затащит, скриньте!
Источник: http://fapl.ru/posts/89165/?c=1#c7439469
Учитесь пока батя жив.
(ответить)
Типичный Кепа. Пропустил в очко, которое затем стал героически спасать.
(ответить)
Ну Маунт пиздец мазила конкретный! А так с боевой победой всех ИМПЕРАТОРОВ! Сотон жостко играл с нигерами ...сбивал с ног пресингуя весь матч но профисилналы показали класс опять с молодняков в составе
Источник: http://fapl.ru/posts/89165/?c=1#c7439566
(ответить)
Кепа топ!
Маунту не давать бить пенальти!
Сарр в гг за десятку!
А тренер святых отсосал))
(ответить)
рад больше не проходу дальше в кал, а что сохранили статус непобедимых в пенальти, с точки зрения психологии это важнее, потом сыграет свою роль где-то в финале ЛЧ или полуфинале
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На классе 3им составом уничтожили мегазаряженную основу Саута,который как на последний матч в жизни вышел.
ИМПЕРАТОРЫ!!!
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