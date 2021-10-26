"Арсенал" и "Челси" вышли в 1/4 финала Кубка Лиги

Кай Хаверц Во вторник вечером определились первые четвертьфиналисты Кубка Лиги, среди которых оказались "Арсенал" и "Челси".

Судьба матча на "Эмирейтс" между "Арсеналом" и "Лидсом" была предрешена на 55-й минуте, когда вышедший на замену Калум Чемберс своим первым же касанием мяча поразил ворота головой после розыгрыша углового. Вскоре, воспользовавшись неудачной скидкой защитника назад, Эдди Нкетиа убежал в прорыв и установил окончательный счет — 2:0.

Матч на "Стэмфорд Бридж" между "Челси" и "Саутгемптоном" получился гораздо упорнее. Хозяева повели в счете в концовке первого тайма, когда Кай Хаверц головой замкнул подачу углового. Вторая половина началась с того, что Че Адамс добил в ворота мяч, просочившийся между ног Кепы Аррисабалаги после удара Кайла Уолкер-Питерса — 1:1. После перерыва шла открытая игра, обе команды стремились к победе, но победитель был определен только в серии пенальти, где удача улыбнулась "синим" и Кепе, совершившему два сейва.

Пришлось бить пенальти и в противостоянии КПР с "Сандерлендом", и здесь верх взял представитель Лиги Один.

"Арсенал" — "Лидс" — 2:0 (0:0)

Голы: Чемберс 55, Нкетиа 69.

"Арсенал": Лено, Соареш, Холдинг (Тавареш 76), Уайт (Чемберс 55), Колашинац, Мэйтланд-Найлс, Эльнени (Локонга 72), Смит-Роу (Лакасетт 72), Мартинелли, Нкетиа, Пепе.

"Лидс": Мелье, Драмех, Льоренте (Купер 59), Стрейк, Даллас, Филлипс, Форшоу (Клих 45), Робертс (Гелхардт 53), Джеймс (Саммервилл 70), Харрисон, Родриго (Гринвуд 70).

Предупреждения: Соареш — Робертс.

"Челси" — "Саутгемптон" — 1:1 (1:0) победа "Челси" в серии пенальти — 4:3

Голы: Хаверц 44 — Адамс 47.

"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Чалоба, Сарр, Хадсон-Одои, Баркли (Чилуэлл 67), Ковачич, Ньигес, Алонсо, Зийеш (Маунт 67), Хаверц.

"Саутгемптон": Форстер, Валери, Лянко, Салису, Уолкер-Питерс, Диалло (Ромеу 77), Стюарт Армстронг (Смоллбоун 77), Телла (Уолкотт 67), Дженепо (Дженепо 83), Адамс (Лонг 66), Адам Армстронг.

Предупреждения: Диалло, Дженепо, Форстер.

КПР — "Сандерленд" — 0:0 (0:0) победа "Сандерленда" в серии пенальти — 3:1


Метки Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2021 23:50

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. skydreams 27.10.2021 00:19 # skydreams
    Одои бля такой талант. Но мне просто кажется что как человек он глуповатый что ли... Просто постоянно какую-то тупость делает в решающий момент - где надо бить пасует, где пасовать бьёт. А ведёт себя как звезда почему-то кажется. Жаль что не слили в Баварку тогда

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  2. scrim 27.10.2021 00:15 # scrim
    Хаверц самый единалистый среди пенсов, уже какой матч подряд замечаю, что если он в районе штрафной с мячом, то никогда не даст пас, будет лупить сам. За два месяца игры в апл не сделал ни одной передачи на Лукаку. Надеюсь, с возрастом пройдёт

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  3. chelsea-super 27.10.2021 00:15 # chelsea-super
    Императоры.

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  4. chelsiukpro 27.10.2021 00:13 # chelsiukpro
    Мало кто наверно и заметил что Ковачич ТОП! скока обводок на скорости сделал и конечно по ногам нахватался! САУЛ неплохо сыграл...видно привыкает к темпу и силе АПЛ

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  5. m-ballack 27.10.2021 00:13 # m-ballack
    Кепа, видимо, смирился со своей ролью и целыми днями чисто пенки отрабатывает

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  6. true-manc 27.10.2021 00:12 # true-manc
    > КПР — "Сандерленд" — 0:0 (0:0) победа "Сандерленда" в серии пенальти — 3:1

    КОТЫ!!!

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  7. bushwacka 27.10.2021 00:10 # bushwacka
    Где новость о победе Артеты над Бьелсой? Что бл за неуважение к "непобедимым"...

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  8. thegodfather 27.10.2021 00:04 # thegodfather
    У саута своя вселенная, они финал лч играли)

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  9. skydreams 27.10.2021 00:02 # skydreams
    Заебись:
    Сарр
    Чалоба
    Хаверц
    Джеймс

    Хуёво:
    Сауль (в защите)
    Баркли
    Алонсо
    Одои

    Пздц ужасно:
    Зиеш

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  10. scrim 27.10.2021 00:00 # scrim
    Сегодня присмотрелся к блевотная форме пенсов и теперь она кажется, уже вполне себе норм. Мб это когнитивное искажение какое-то, надо, чтобы Искандерик пояснил

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  11. thegodfather 27.10.2021 00:00 # thegodfather
    Императоры! Кепа император, в очередной раз вытащил!!!

    Маунт ослоеб)

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  12. sausage 27.10.2021 00:00 # sausage
    Отличный матч на Бридже, показательный, пенсов даже чморить не надо, сами всё поняли. Святых жаль, особенно молодого, который пенку выше пробил. Он вроде в Кепу с трёх метров головой пробил, мог хоронить пенсов ещё по ходу матча.
    PS Кто же пристрелит Журавля наконец? Чтоб не мучался болезный, когда пытается понять по какой схеме кто где играет, и вообще что на поле происходит.

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  13. scrim 26.10.2021 23:56 # scrim
    после того как вышел Бен, я чёт вообще схему не уловил

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  14. jirrort 26.10.2021 23:55 # jirrort
    26.10.2021 21:45 # удалить
    jirrort

    Будет серия пенальти,где Кепа снова затащит, скриньте!

    Источник: http://fapl.ru/posts/89165/?c=1#c7439469

    Учитесь пока батя жив.

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  15. brown-ale 26.10.2021 23:55 # brown-ale
    Типичный Кепа. Пропустил в очко, которое затем стал героически спасать.

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  16. chelsiukpro 26.10.2021 23:54 # chelsiukpro
    Ну Маунт пиздец мазила конкретный! А так с боевой победой всех ИМПЕРАТОРОВ! Сотон жостко играл с нигерами ...сбивал с ног пресингуя весь матч но профисилналы показали класс опять с молодняков в составе

    Источник: http://fapl.ru/posts/89165/?c=1#c7439566

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  17. danny949494 26.10.2021 23:53 # danny949494
    Кепа топ!
    Маунту не давать бить пенальти!
    Сарр в гг за десятку!
    А тренер святых отсосал))

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  18. bezviz 26.10.2021 23:53 # bezviz
    рад больше не проходу дальше в кал, а что сохранили статус непобедимых в пенальти, с точки зрения психологии это важнее, потом сыграет свою роль где-то в финале ЛЧ или полуфинале

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  19. jirrort 26.10.2021 23:52 # jirrort
    На классе 3им составом уничтожили мегазаряженную основу Саута,который как на последний матч в жизни вышел.

    ИМПЕРАТОРЫ!!!

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