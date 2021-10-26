"Арсенал" и "Челси" вышли в 1/4 финала Кубка Лиги

Во вторник вечером определились первые четвертьфиналисты Кубка Лиги, среди которых оказались "Арсенал" и "Челси".

Судьба матча на "Эмирейтс" между "Арсеналом" и "Лидсом" была предрешена на 55-й минуте, когда вышедший на замену Калум Чемберс своим первым же касанием мяча поразил ворота головой после розыгрыша углового. Вскоре, воспользовавшись неудачной скидкой защитника назад, Эдди Нкетиа убежал в прорыв и установил окончательный счет — 2:0.



Матч на "Стэмфорд Бридж" между "Челси" и "Саутгемптоном" получился гораздо упорнее. Хозяева повели в счете в концовке первого тайма, когда Кай Хаверц головой замкнул подачу углового. Вторая половина началась с того, что Че Адамс добил в ворота мяч, просочившийся между ног Кепы Аррисабалаги после удара Кайла Уолкер-Питерса — 1:1. После перерыва шла открытая игра, обе команды стремились к победе, но победитель был определен только в серии пенальти, где удача улыбнулась "синим" и Кепе, совершившему два сейва.



Пришлось бить пенальти и в противостоянии КПР с "Сандерлендом", и здесь верх взял представитель Лиги Один.



"Арсенал" — "Лидс" — 2:0 (0:0)



Голы: Чемберс 55, Нкетиа 69.



"Арсенал": Лено, Соареш, Холдинг (Тавареш 76), Уайт (Чемберс 55), Колашинац, Мэйтланд-Найлс, Эльнени (Локонга 72), Смит-Роу (Лакасетт 72), Мартинелли, Нкетиа, Пепе.



"Лидс": Мелье, Драмех, Льоренте (Купер 59), Стрейк, Даллас, Филлипс, Форшоу (Клих 45), Робертс (Гелхардт 53), Джеймс (Саммервилл 70), Харрисон, Родриго (Гринвуд 70).



Предупреждения: Соареш — Робертс.



"Челси" — "Саутгемптон" — 1:1 (1:0) победа "Челси" в серии пенальти — 4:3



Голы: Хаверц 44 — Адамс 47.



"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Чалоба, Сарр, Хадсон-Одои, Баркли (Чилуэлл 67), Ковачич, Ньигес, Алонсо, Зийеш (Маунт 67), Хаверц.



"Саутгемптон": Форстер, Валери, Лянко, Салису, Уолкер-Питерс, Диалло (Ромеу 77), Стюарт Армстронг (Смоллбоун 77), Телла (Уолкотт 67), Дженепо (Дженепо 83), Адамс (Лонг 66), Адам Армстронг.



Предупреждения: Диалло, Дженепо, Форстер.



КПР — "Сандерленд" — 0:0 (0:0) победа "Сандерленда" в серии пенальти — 3:1